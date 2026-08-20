Tinerii germani descoperă frumusețea Ortodoxiei prin voluntariat la Mănăstirea Piatra Fântânele

Tinerii germani descoperă frumusețea Ortodoxiei prin activități de voluntariat la Mănăstirea Piatra Fântânele din județul Bistrița-Năsăud, unde participă la o tabără de lucru.

Activitatea se desfășoară în perioada 15-29 august și reunește 20 de participanți din cadrul Evangelisches Jugendwerk in Württemberg (EJW), Asociației Tinerilor Creștini Ortodocși din România (ATCOR) Cluj și tineri care au crescut și s-au format în cadrul așezământului monahal.

Participanții contribuie prin voluntariat la dezvoltarea noului ansamblu monahal și iau parte la programul liturgic al mănăstirii, la vizite și activități prin care descoperă tradițiile și specificul celor două comunități creștine. În prezent, mănăstirea are în grijă 32 de copii și tineri din medii defavorizate, prin proiectul „O șansă la educație”.

Cunoaștere prin muncă și comuniune

Margret Illi, coordonatoarea voluntarilor germani, a declarat, pentru Basilica.ro, că munca desfășurată împreună îi ajută pe participanți să îi cunoască direct pe oamenii locului.

Coordonatoarea voluntarilor germani a arătat că diferențele de limbă nu împiedică apropierea dintre participanți: „Noi nu înțelegem limba, dar putem lucra împreună și atunci dobândim o perspectivă cu totul diferită asupra țării și a oamenilor”.

Experiența de la mănăstire le oferă voluntarilor germani și posibilitatea de a descoperi viața ortodoxă. Coordonatoarea grupului a vorbit despre rugăciunile rostite împreună și despre participarea la slujbele mănăstirii.

„Mai ales duminică, am trăit pur și simplu o slujbă cu totul diferită de cea pe care o avem noi în Biserica Evanghelică din Württemberg”, a mărturisit Margret Illi.

O legătură foarte intensă

Coordonatoarea voluntarilor germani a evidențiat continuitatea taberelor și relațiile formate de-a lungul anilor între participanți și Mănăstirea Piatra Fântânele: „Mi se pare foarte bine, pentru că pur și simplu crește ca un mic bulgăre de zăpadă. Faci un mic bulgăre de zăpadă, îl arunci la vale și devine tot mai mare și mai mare”.

„Dorința noastră este ca, așa cum noi venim acum în România, să vină mereu și grupuri de români în Germania”, a subliniat aceasta.

Margret Illi a vorbit și despre legătura personală pe care a dezvoltat-o cu Mănăstirea Piatra Fântânele, unde a mai fost și în trecut.

„Am fost deja aici două luni, într-o perioadă de retragere, și de atunci mi-am lăsat inima în mănăstire, iar maicile, de asemenea, au rămas în inima mea; este pur și simplu o legătură foarte intensă”.

Colaborare de peste 30 de ani

Colaborarea dintre Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului și Episcopia Evanghelică din Württemberg a început în 1995 și a inclus, de-a lungul timpului, tabere de lucru, vizite reciproce, workshop-uri și schimburi de experiență pentru tineri.

La Mănăstirea Piatra Fântânele au mai avut loc cinci astfel de tabere mixte, în anii 2003, 2004, 2016, 2019 și 2024, ediția din acest an continuând această tradiție de colaborare româno-germană.

Coordonatorii grupului de tineri români sunt părintele Ștefan Iloaie, profesor universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, și stavrofora Pamfilia Solcan, stareța Mănăstirii Piatra Fântânele.

Sursă foto: Pr. Ștefan Iloaie