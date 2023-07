„Timpul se oprise și Sfinții și Îngerii slujeau cu noi”: Mărturii ale convertiților la Ortodoxie din Suedia

Preasfințitul Părinte Macarie al Europei de Nord și Părintele Octavian-Horațiu Mureșan, consilier eparhial, au cules săptămâna trecută mai multe mărturii de la membrii comunității ortodoxe suedeze din Leksand, în regiunea Dalarna, formată din convertiți la Ortodoxie.

Ierarhul Europei de Nord a făcut o vizită canonică și a slujit în această parohie miercuri, când a fost cinstită Icoana Maicii Domnului „Prodromița” de la Muntele Athos și au fost pomeniți Sfânta Mironosiță Veronica și Sfântul Cuvios Paisie Aghioritul.

După slujbă și agapa frățească, mai mulți dintre membrii parohiei și-au împărtășit experiențele, bucuriile și provocările condiției de creștin ortodox convertit în Scandinavia.

„Ortodoxia e pentru mine bucurie în Hristos”

Înainte de convertire, Părintele Paroh Mikael Liljeström a fost preot în Biserica Evanghelică-Luterană Suedeză, iar soția sa, Iris, a fost cantor și organist în aceeași biserică, având o solidă pregătire muzicală, pe care, în prezent, și-o pune în valoare conducând corul Parohiei Leksand.

„A fi creștin ortodox în Suedia nu e chiar o raritate. Există, după unele estimări, câteva sute de mii de creștini ortodocși și orientali, dar pe viitor nevoile misionare vor crește, fiind nevoie – după părerea mea – de mulți slujitori ai Domnului care să cunoască limba suedeză”, a spus părintele.

„În parohia noastră există foarte multe naționalități, de aceea limba suedeză este liantul și numitorul nostru comun, însă încercăm să folosim în cult și câte puțin din celelalte limbi pe care le vorbesc enoriașii noștri.”

„Ortodoxia e pentru mine bucurie în Hristos Domnul, de aceea aș îndemna pe toată lumea, indiferent de țară, să o practice și să se împărtășească de tezaurul spiritual incredibil pe care Biserica noastră Ortodoxă îl are – scrierile, cântecele liturgice, practicile duhovnicești și toate celelalte. Nici nu vă dați seama cât de privilegiați suntem să fi primit aceste daruri”, a mărturisit parohul.

„Aceasta e cu adevărat închinare adusă lui Dumnezeu!”

Tinerii Petri și Sunniva Nordin urmează să primească în curând Taina Cununiei.

„Am douăzeci și cinci de ani, studiez Teologia și am devenit ortodox în urmă cu aproximativ cinci ani, când m-am convertit de la romano-catolicism. Am venit de la aproximativ două sute de kilometri și sunt foarte bucuros să particip la această Liturghie arhierească”, a spus Petri Nordin.

„Am devenit ortodoxă cam în același timp cu Petri. Înainte de aceasta eram într-o căutare spirituală permanentă și mă bucur la rândul meu că am găsit Calea”, a relatat Sunniva Nordin.

„M-am convertit în urmă cu cinci ani. Înainte am fost evanghelic-luteran, însă nu m-am simțit împlinit, simțeam mereu că îmi lipsește ceva. Când am pășit pentru prima oară în această biserică am exclamat: Wow! Aceasta e cu adevărat închinare adusă lui Dumnezeu! Și am rămas în Biserică”, a declarat citețul Arsenios Lillqvist.

Timpul se oprise în loc. Sfinții și Îngerii slujeau cu noi

„Am devenit ortodox în urmă cu mai bine de două decenii. Sunt crescut într-o familie penticostală, însă la adolescență am devenit ateu. În jurul vârstei de douăzeci de ani s-au întâmplat unele lucruri în viața mea ce m-au făcut să încep să îl caut din nou pe Dumnezeu”, a povestit Niil Blomqvist.

„Am început să recitesc Biblia și m-am reîntors la penticostali, apoi am încercat și în Biserica Luterană Suedeză (atât în unele parohii low-church, cât și în unele high-church), iar în cele din urmă l-am întâlnit pe părintele Mikael, care nu era nici el ortodox pe atunci.”

„Am participat amândoi la o slujbă la o mănăstire și am simțit atunci ceva ce nu mai simțisem adineaori: că slujba nu mai reflecta tendințele culturale și ideologice ale epocii, că timpul se oprise în loc, da, că Sfinții și Îngerii slujeau împreună cu noi! Am devenit ortodox doi ani mai târziu”, a mărturisit Niil, care a participat la slujba oficiat de episcopul român împreună cu soția, Maria-Elisabeth.

„Există o unitate, indiferent de limbă”

„Am crescut la rândul meu într-un mediu evanghelic, neo-protestant”, a spus Maria-Elisabeth Blomqvist. „Am început, cu timpul, să am îndoieli cu privire la învățătura de credință a mișcării din care făceam parte, în special referitor la perspectiva lor asupra Sfintei Împărtășanii.”

„Am renunțat să mai merg la vreo biserică și, în acest interval, am studiat un curs despre viața și credința Bisericii Ortodoxe și, dintr-o dată, mi-am dat seama că răspunsul la toate întrebările mele teologice, cărora nu le găseam răspuns în toți acești ani, se află în Ortodoxie”, a povestit ea.

„Am hotărât să cercetez mai multe referitor la Biserica Ortodoxă și așa se face că, în anul 2011, am luat cea mai bună decizie din viața mea. Nu au dispărut magic toate zbaterile și frământările, însă simt că stau pe un fundament mult mai stabil, în calitate de creștin ortodox. Există o unitate, indiferent de limba pe care o vorbim.”

Printre lucrurile pentru care convertiții și-au exprimat recunoștința este și existența unei bogate literaturi duhovnicești tradusă în limba nativă.

Una din lucrările menționate în context a fost și o colecție de texte aparținând Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, coagulate în lucrarea „La Joie de la fidelité” tradusă în suedeză cu titlul „Trons sanning och glädje”, și publicată, prin purtarea de grijă a Episcopului Macarie, la Editura Anastasis din Stockholm.

Comunitatea din Leksand, în regiunea suedeză Dalarna, este pusă sub ocrotirea Sfinților Apostoli Petru și Pavel.

