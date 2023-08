Tema Întâlnirii Tinerilor Ortodocși de la Vaslui: Swipe & Scroll versus timpul de calitate petrecut în Biserică

Anul acesta, Întâlnirea Tinerilor Ortodocși Vaslui (ITOV) are loc sâmbătă, 26 august 2023, reunind sute de tineri din întreaga eparhie. Tema evenimentului: „Swipe and Scroll vs timpul de calitate petrecut în Biserica lui Hristos – o invitație de suflet pentru tânărul de azi”.

Participanții vor beneficia de un program complex, care include o conferință a Pr. Răzvan Ionescu de la Paris, ateliere de comunicare în Parcul Copou și un concert de muzică tradițională.

Program

Ziua va începe cu Sfânta Liturghie , oficiată, începând cu ora 07.00, de Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, la Biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Vaslui.

Deschiderea oficială ITOV 2023 va avea loc la ora 10.30, în Parcul Copou din oraș.

ITOV 2023 va avea loc la ora 10.30, în Parcul Copou din oraș. Va urma apoi Conferința susținută de părintele Răzvan Ionescu, prodecan al Centrului de Studii și Cercetări „Dumitru Stăniloae” din Paris și paroh al Parohiei Ortodoxe Române „Sf. Parascheva și Sf. Genoveva” din Paris (intrarea liberă). Conferința va fi transmisă live pe pagina facebook.com/episcopiahusilor.ro.

Atelierele de comunicare se vor desfășura tot în parcul Copou, începând cu ora 14.00.

se vor desfășura tot în parcul Copou, începând cu ora 14.00. De la ora 17.00, în aceeași locație, va avea loc Spectacolul tradițional susținut de Fetele din Botoșani și de solistele Teodora Panainte, Ioana Denisa Cramba și Ioana Stoleru.

După Cuvântul de final al Părintelui Episcop Ignatie, va urma Marșul Tineretului, pe traseul: Parcul Copou – Biserica „Adormirea Maicii Domnului", Bulevardul „Ștefan cel Mare" – Crucea Gării – Sensul giratoriu OMV – Sala Sporturilor.

Întâlnirea a ajuns anul acesta la a cincea ediție. Aproximativ 100 de voluntari se vor implica în buna organizare a evenimentului.

Manifestarea este organizată de Episcopia Hușilor și Asociația Tinerilor Ortodocși Vaslui, fiind cofinanțată de Consiliul Județean Vaslui. Parteneri media ITOV 2023: Doxologia.ro, Trinitas TV, Radio Trinitas, Basilica.ro, Ziarul Lumina, episcopiahusilor.ro

Foto credit: Facebook / Episcopia Hușilor (ITOV 2022)

