Telegraful Român: Ziarul condus de Sf. Dumitru Stăniloae împlinește 173 de ani de apariție neîntreruptă

Telegraful Român marchează 173 de ani de apariție neîntreruptă. Printre directorii ziarului s-a aflat și Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae.

Înființat în 1853, Telegraful Român a fost conceput de Sfântul Ierarh Andrei Șaguna ca un instrument de luptă culturală și spirituală, menit să susțină drepturile românilor ortodocși din Imperiul Habsburgic.

Deși a avut mai mulți redactori de-a lungul timpului, direcția editorială a rămas fidelă viziunii șaguniene privind libertatea religioasă, demnitatea națională și unitatea de credință.

Martor al istoriei

Primul redactor al ziarului a fost istoricul Aaron Florian, iar din al nouălea număr conducerea redacției a fost preluată de Pavel Vasici, viitor membru al Academiei Române. Ulterior, activitatea publicației a fost continuată de Nicolae Cristea, profesor la Institutul teologic-pedagogic din Sibiu, care a condus ziarul timp de 18 ani, până în 1883.

Această perioadă este considerată una dintre cele mai active din istoria Telegrafului Român, marcată de reflectarea marilor evenimente politice ale vremii, inclusiv Proclamarea Independenței de Stat a României.

Publicația a traversat momente dificile după pierderea autonomiei Transilvaniei în 1867, iar Nicolae Cristea a fost silit să demisioneze în urma presiunilor politice exercitate de autoritățile ungare.

O nouă etapă de afirmare a început în 1901, odată cu înscăunarea mitropolitului Ioan Mețianu și cu numirea lui Teodor V. Păcățian la conducerea redacției, perioadă ce a cuprins și anii Primului Război Mondial.

Sf. Dumitru Stăniloae

Din 1934, Telegraful Român a intrat sub conducerea directă a Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, pe atunci rector al Academiei Teologice „Andrei Șaguna” din Sibiu. Între anii 1934–1945, ziarul a devenit o adevărată tribună teologică, reflectând efervescența vieții bisericești și culturale din Transilvania.

Articolele semnate de Sf. Dumitru Stăniloae abordau teme precum ortodoxia, educația religioasă, mișcarea ecumenică, dar și realitățile dramatice ale celui de-al Doilea Război Mondial, avertizând asupra pericolului ideologiilor totalitare.

După instaurarea regimului comunist, atât sfântul, cât și publicația au trecut prin ani grei. Marele teolog a fost îndepărtat abuziv din funcții și întemnițat, iar ziarul a fost supus cenzurii și restricțiilor politice, reușind totuși să supraviețuiască.

Activitate neîntreruptă

Periodicitatea Telegrafului Român a variat de-a lungul timpului: bisăptămânal în anumite perioade ale secolului al XIX-lea, săptămânal sau bilunar, ajungând în prezent la apariția bilunară.

Colecția integrală a publicației a fost digitalizată și poate fi consultată gratuit prin intermediul Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu, proces încheiat în 2021, după aproape opt ani de muncă.

Sursă foto: Ziarul Lumina