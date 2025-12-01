Te Deum de 1 Decembrie la Catedrala Națională – 2025 | În imagini

Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal, a oficiat luni, 1 decembrie 2025, slujba de Te Deum oficiată în cinstea Zilei Naționale a României la Catedrala Mântuirii Neamului.

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu

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