Teologi și cercetători se reunesc la Sibiu pentru a evoca sfinții români contemporani

Simpozionul Național „Teologie și sfințenie în Ortodoxia românească a secolului XX. Contextul sibian” se va desfășura marți și miercuri, în Aula „Mitropolit Ioan Mețianu” a Facultății de Teologie „Sf. Ierarh Andrei Șaguna” din Sibiu, reunind teologi și cercetători din întreaga țară.

Evenimentul îi omagiază pe sfinții români ai secolului XX care au marcat profund viața duhovnicească a Sibiului – între care Sf. Pr. Dumitru Stăniloae, Sf. Arsenie de la Prislop, Sf. Serafim cel Răbdător, Sf. Pr. Mc. Ilarion Felea și Sf. Pr. Mc. Liviu Galaction de la Cluj, care au fost recent canonizați printr-o decizie a Sfântului Sinod din anul 2024.

Programul include patru sesiuni de comunicări susținute de profesori, cercetători și teologi din centre universitare din țară.

Simpozionul are loc în contextul Zilelor Șaguniene, care se desfășoară în perioada 24 noiembrie-5 decembrie. Pentru programul complet al evenimentelor, vezi aici.

Foto credit: Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu