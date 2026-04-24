Sfântul Gheorghe, serbat la Catedrala istorică din Giurgiu: Se bucură de o recunoaștere extraordinară

Sfântul Gheorghe a fost serbat joi la Catedrala istorică din Giurgiu, care îl are drept ocrotitor de la resfințirea din 2011.

Cu această ocazie, Sfânta Liturghie a fost oficiată de Episcopul Ambrozie al Giurgiului, care a evidențiat răspândirea în întreaga lume a cultului Sfântului Mare Mucenic Gheorghe.

„Mă bucur în mod deosebit că și la această mare sărbătoare a municipiului nostru, reședință de județ, la Catedrala istorică din Giurgiu, care a primit în urmă cu 15 ani vizita Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, care ne-a resfințit această biserică simbol a orașului nostru, a dăruit acest mare hram al unuia dintre cei mai mari sfinți și apărători ai credinței ortodoxe, ai credinței strămoșești. Un sfânt militar care se bucură de o recunoaștere extraordinară în vechi țări creștine”.

La slujbă au participat reprezentanți ai instituțiilor locale și județene, deoarece Sfântul Gheorghe este considerat ocrotitorul orașului de la Dunăre.

„Ne-am bucurat de numărul mare al credincioșilor, de binecuvântarea Preasfințitului Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, care a fost în mijlocul nostru, ne-a binecuvântat, ne-a întărit în credință. Totodată am avut și bucuria de a avea în mijlocul nostru și autoritățile județene și locale”, a spus Arhimandritul Nicolae Matei, eclesiarhul catedralei, pentru Trinitas TV.

Catedrala istorică din Giurgiu își serbează hramul principal în data de 15 august, de Adormirea Maicii Domnului.

Foto credit: Episcopia Giurgiului