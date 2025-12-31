Sfântul Cuvios Nichifor cel Lepros va fi cinstit la Parohia „Sfântul Ilie” – Ghencea

Parohia „Sfântul Ilie” – Ghencea, Protopopiat Sector 5 Capitală, îl va prăznui în data de 4 ianuarie 2026 pe Sfântul Cuvios Nichifor cel Lepros, vindecător de boli și făcător de minuni.

Programul liturgic va începe sâmbătă seară, în data de 3 ianuarie 2026, ora 17:00, când va fi oficiată slujba Vecerniei unită cu Litia.

Duminică, 4 ianuarie 2026, programul hramului va continua, începând cu ora 07:30, cu Acatistul Sfântului Cuvios Nichifor cel Lepros, urmat de Utrenie și de Sfânta Liturghie.

Comunitatea se va putea închina la un fragment din moaștele sfântului, dăruite parohiei de Mitropolia de Limassol din Cipru.

Un fragment din moaștele Sfântului Cuvios Nichifor cel Lepros se află și la Paraclisul Sfinților Tămăduitori de la Schitul Darvari din București.

Biserica Parohiei „Sfântul Ilie” – Ghencea este situată pe strada Floare de Gheață, nr. 1, Sector 5, București.

Foto credit: Facebook / Parohia „Sfântul Ilie” – Ghencea