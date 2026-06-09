Sf. Ioan cel Nou de la Suceava, cinstit la Northampton: Numeroși credincioși au participat la Sfânta Liturghie

Comunitatea românească din Northampton l-a sărbătorit duminică pe Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava, unul dintre hramurile parohiei.

Slujba de hram a fost oficiată de Arhiepiscopul Atanasie al Marii Britanii și Irlandei de Nord și a adunat numeroși credincioși, între care s-a numărat și Excelența Sa, doamna Mihaela Savu, Consul General al României la Birmingham.

Deși Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava a fost cinstit în data de 2 iunie, în parohiile din diaspora, hramul este sărbătorit în duminica proximă, pentru a facilita participarea cât mai multor credincioși, care lucrează în cursul săptămânii, la sărbătoarea comunității.

Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie a evidențiat că Duminica Tuturor Sfinților reprezintă răspunsul Bisericii la taina Pogorârii Duhului Sfânt.

„Dacă la Rusalii contemplăm revărsarea harului peste Apostoli și peste întreaga Biserică, în această duminică vedem roadele acestei lucrări dumnezeiești în viețile tuturor celor care au devenit prieteni și casnici ai lui Dumnezeu”.

Făcând referire la Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava, noul ocrotitor al parohiei, Înaltpreasfinția Sa a evidențiat puterea mărturisirii sale și fidelitatea neclintită față de Hristos.

„În mijlocul suferințelor și al încercărilor, Sfântul Ioan a rămas statornic în credință, devenind pentru generațiile de creștini un model de curaj, de răbdare și de iubire jertfelnică. Viața sa arată că adevărata biruință se dobândește prin credincioșia față de Dumnezeu și prin răbdarea purtată în lumina Învierii”.

Parohia românească din Northampton

Parohia „Intrarea Maicii Domnului în Biserică” din Northampton a primit recent și hramul Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava.

Pe lângă viața liturgică și catehetică, comunitatea este implicată în numeroase proiecte culturale, educaționale și sociale.

Comunitatea este păstorită de părintele Florin Simionca, consilier eparhial în cadrul Sectorului Cultural al Arhiepiscopiei Marii Britanii și Irlandei de Nord, împreună cu părintele Ion Graur și cu diaconul Silviu Rusu.

Parohia își desfășoară activitatea liturgică în lăcașul de cult situat la adresa: Church St. Michael and All Angels, Perry Street, NN1 4HL.

Foto credit: Arhiepiscopia Marii Britanii și Irlandei de Nord / Ionuț Baciu