Serbare Putna – 150: Ce ne-ar spune un participant la serbarea românilor de pretutindeni organizată în 1871

Giulia Ghebîrsină, o tânără în vârstă de 14 ani, și-a imaginat ce ne-ar spune nouă, românilor de azi, un participant la serbarea românilor de pretutindeni organizată în 1871 de un comitet al studenților români din care au făcut parte Mihai Eminescu, Ioan Slavici, A.D. Xenopol, Ciprian Porumbescu.

„Dragii noștri nepoți, mă bucur că acum sunteți uniți toți în pământ, dar nu văd unirea voastră trupească, a sufletului vostru românesc într-un singur popor”, a scris tânăra din punctul de vedere al strămoșului care a participat la serbarea din 1871.

„Unde a dispărut dorul acestei uniuni, așa cum a fost atunci când am participat la Serbarea Românilor de Pretutindeni, de la Mănăstirea Putna? Dragii mei, gândiți-vă la ce bucurie am simțit acum 150 de ani, când am fost împreună, deși țara noastră nu era așa cum o știți voi azi”, continuă exercițiul de imaginație al tinerei.

„De aceea, să păstrăm în inimile noastre acest eveniment important și să vorbim despre el, pentru ca să nu fie uitat. Să mergem an de an la Mănăstirea Putna și să ne rugăm Creatorului nostru, ca El să ne ajute să rămânem uniți, pe vecie.”

Tânăra a participat cu acest text la a douăsprezecea ediție a Concursului Spune-mi o Poveste pentru Suflet (SOPS) organizat de scriitoarea Ioana Revnic și care a avut tema: „Putna 1871 – Serbarea tuturor românilor”.

Câștigătorii vor fi premiați la noua Serbare de la Putna

În 16 august, câștigătorii acestei ediții vor fi premiați la Mănăstirea Putna, în cadrul manifestărilor „Serbarea de la Putna – 150. Continuitatea unui ideal”, prilejuite de împlinirea a 150 de ani de la Prima Serbare a românilor de pretutindeni.

În mod simbolic, din juriul Concursului SOPS dedicată primei Serbări de la Putna a tuturor românilor au făcut parte și profesori din jurul granițelor. Președinta de onoare a acestei ediții a fost Anuța Dan, profesoară la Apșa de Mijloc, în Transcarpatia.

Ea a declarat: „A fi dascăl într-o școală românească dintr-un sat sută la sută românesc, dar într-o țară care ne-a adoptat cândva fără să ne întrebe, înseamnă a duce zi de zi o luptă cu sistemul, cu timpul, cu nepăsarea, cu frica de a fi asimilați.”

Din Juriul de Onoare a făcut parte și Viorica Oleinic, profesoară de limba și literatura română din Republica Moldova.

Ea le-a transmis copiilor: „Pe cât de dificil a fost exercițiul selecției, pe atât de promițător este gândul că națiunea română are un viitor. Observați că evit atât de dulcele cuvânt «România», pentru că nu m-aș referi la toți românii. Or, idealul pe care l-au avut organizatorii Sărbătorii de la Putna, realizat odată prin Marea Unire, rămâne ciobit de istorie. De aceea, apreciez implicarea voastră”.

Proiectul SOPS, coordonat de scriitoarea Ioana Revnic, își propune să formeze caractere cu ajutorul poveștilor. Proiectul a împlinit un an, timp în care a oferit numeroase ateliere de povești, inclusiv online, pentru copiii români din țară și diaspora. Peste 1200 de copii din România, Republica Moldova, Ucraina, Italia, Franța, Elveția, Olanda și Belgia au participat cu creații literare și de artă plastică la concursurile lunare SOPS.

În 1871, prima Serbare a Românilor de Pretutindeni organizată la Mănăstirea Putna a fost prilejul pentru a defini idealul de unitate al românilor și pașii pentru realizarea lui. Poetul Mihai Eminescu propunea unirea culturală și de simțire românească, cea politică urmând să se realizeze pe baza acestora. „Să facem din Putna Ierusalim al neamului românesc și din mormântul lui Ștefan altar al conștiinței naționale”, scria el.

Reeditarea din acest an a acestei serbări a fost inițiată de un comitet format din reprezentanți ai asociațiilor de tineret și ai mediului cultural și spiritual românesc. Seria de manifestări „Putna 1871 – Serbarea tuturor românilor” este pusă sub autoritatea Academiei Române și a Patriarhiei Române. Manifestarea include și ea propriile concursuri de creație pentru tineri.

Vezi și:

Foto credit: Facebook / Spune-mi o Poveste pentru Suflet (ilustrație-colaj de Miruna Matei, 7 ani)