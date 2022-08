Școala de iconografie de la Mănăstirea Oașa: Mărturii

În postul Adormirii Maicii Domnului, 21 de tineri iconografi din țară au participat la a opta ediție a Școlii de iconografie de la Mănăstirea Oașa.

Tinerii au avut de pictat o icoană, la alegere, pe durata școlii. În această perioadă și-au perfecționat tehnica de pictură „tempera” cu ou a icoanelor. De asemenea, tinerii au luat parte la o demonstrație de pictură în tehnica „al fresco”, precum și la demonstrații de aurire cu bolos sclivisit a icoanelor pe lemn.

Programul Școlii de iconografie de la Mănăstirea Oașa a inclus, pe lângă ateliere de pictură, participarea iconarilor la slujbele așezământului monahal.

Mărturii ale participanților

„După o îndelungată pauză de la pictură, am venit în această tabără cu dorința de a relua pictura icoanelor. Am fost surprins plăcut de atmosfera de atelier și de sinergia celor prezenți. M-am bucurat de prezența părintelui Pantelimon și a părintelui Modest, care au însuflețit atmosfera și ne-au ajutat să pictăm”, mărturisește Ion din Arad.

Ana din Brașov, studentă în Cluj-Napoca, spune că „programul celor două săptămâni ne-a ajutat să ne găsim un echilibru, un ritm prin care să îmbinăm rugăciunea cu munca. Sub îndrumarea părintelui Pantelimon și prin exemplul sfinției sale, am reușit să învățăm lucruri noi și să creștem. Fiecare a venit cu propriul bagaj de experiențe din care ne-am îmbogățit, am schimbat păreri și am învățat de la ceilalți”.

„Pentru mine, aceste zile petrecute la Mănăstirea Oașa au însemnat mai mult decât o simplă nouă experiență. Pe lângă tehnicile inedite de desen, pictură și aurit, împărtășite nouă de părintele Pantelimon și părintele Modest, am învățat să mă cunosc pe mine. Prin această școală de iconografie am avut șansa să întâlnesc oameni asemenea mie, cu aceleași interese și valori”, spune cu emoție Georgia, 17 ani.

Ioana din Timișoara precizează că Școala de iconografie de la Mănăstirea Oașa i-a „schimbat sufletul în simplitatea ritmului de rugăciune și muncă, a meselor și a lipsei tehnologiei. E ca o bucurie liniștită peste tot, bucurie pe care nu am mai întâlnit-o în altă parte. Mii de mulțumiri părintelui Modest care ne-a fost și tată și mamă și bunic, care ne-a răsfățat cu lubeniță, bunătăți și sfaturi cât am putut duce. Mă întorc schimbată la agitația orașului cu inima plină de har și zâmbete, purtându-i pe toți în rugăciune și cu speranța că ne vom revedea și anul viitor”.

„Slavă lui Dumnezeu pentru ziua în care am aflat de Tabăra de Iconografie de la Oașa și pentru momentul în care am fost acceptată să particip. Sunt multe de spus despre această activitate. Este combinația armonică și perfect echilibrată dintre liniștea, pacea și starea de rugăciune specifică Mănăstirii Oașa, care creează mediul propice pictării sfinților pe icoane”, spune Mirela.

Școala de iconografie s-a încheiat de Adormirea Maicii Domnului cu vernisajul icoanelor pictate de participanți.

Sursă foto: Arhiepiscopia Alba Iuliei