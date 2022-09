Sărbători internaționale: 21 septembrie este ziua păcii, a recunoștinței și a combaterii bolii Alzheimer

Trei mari sărbători sunt marcate în data de 21 septembrie, la nivel internațional: Ziua internaţională a păcii, Ziua mondială a recunoştinţei și Ziua mondială pentru combaterea bolii Alzheimer.



Ziua internaţională a păcii

În fiecare an, în data de 21 septembrie, Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU) cere fiecăruia, oriunde, să respecte timp de 24 de ore non-violenţa şi încetarea focului.

Ziua păcii a fost stabilită în 1981 de Adunarea Generală ONU, ca o zi dedicată consolidării idealurilor păcii între toate națiunile și popoarele lumii.

Tema aleasă de ONU pentru marcarea acestei zile în 2022 este este ‘End racism. Build peace’ („Puneți capăt rasismului. Construiți pacea”).

Ziua mondială a recunoştinţei

Ziua Mondială a recunoștinței (#WorldGratitudeDay) a debutat în anul 1965 în Hawaii când, în cadrul unei întâlniri internaţionale, s-a decis că ar fi benefic să existe o zi specială în care oamenii să îşi exprime recunoştinţa şi aprecierea pentru o mulţime de lucruri minunate care pot fi găsite în lume. Când s-au întors în ţările de origine, numeroşi participanţi la întâlnirea din Hawaii au celebrat această zi anul următor, în 1966, notează Agerpres.

Ziua mondială a recunoştinţei este o ocazie binevenită pentru a permite atât cetăţenilor, cât şi organizaţiilor din cadrul societăţii să celebreze semnificaţia largă a recunoştinţei într-o varietate de moduri.

Ziua mondială pentru combaterea bolii Alzheimer

Marcată, la nivel mondial, în data de 21 septembrie, Ziua mondială pentru combaterea bolii Alzheimer are în 2022 drept temă „Puterea cunoaşterii”, aceasta fiind şi sloganul sub care se desfăşoară în acest an „luna de conştientizare a bolii Alzheimer”.

Înţelegerea demenţei, a semnelor de avertizare şi a modalităţilor în care îi putem sprijini pe cei care suferă de această boală, rămasă până în zilele noastre fără un tratament curativ pentru majoritarea tipurilor sale, este esenţială pentru calitatea vieţii celor afectaţi de ea şi a familiilor acestora.

Potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), în prezent peste 55 de milioane de persoane din întreaga lume suferă de demenţă, iar în fiecare an apar circa 10 milioane de cazuri noi. Boala Alzheimer este cea mai frecventă formă de demenţă, fiind întâlnită în 60-70% din cazuri. Alte tipuri de demenţă includ demenţa fronto-temporală, demenţa vasculară şi demenţa cu corpuri Lewy.

Foto credit: Mitropolia Clujului / Darius Echim