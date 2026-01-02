Sărbătoarea Tăierii împrejur a Domnului la Catedrala din Sibiu: Mântuitorul Hristos a intrat cu totul în condiția umană

Chiar dacă rânduiala iudaică a fost înlocuită de Botez, totuși Biserica prăznuiește Tăierea împrejur a Domnului și amintește faptul că Mântuitorul Hristos a intrat cu totul în condiția umană, a subliniat joi, la Catedrala Mitropolitană din Sibiu, Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului.

„N-a vrut să înlăture nimic din ceea ce trebuia să îndeplinească un fiu al lui Israel, dar El era și Fiul lui Dumnezeu”, a subliniat Înaltpreasfințita Sa.

Părintele mitropolit a explicat că „tăierea împrejur a fost înlocuită de prima Sfântă Taină, cea a apartenenței noastre la Hristos, și anume Taina Botezului, prin care noi am devenit fii ai lui Dumnezeu după har, prin afundarea întreită în apă sfințită”.

Un mare sfânt

Mitropolitul Ardealului a vorbi și despre viața și împlinirile Sf. Ier. Vasile cel Mare.

„S-a numit «cel Mare» tocmai pentru faptul că a fost unul dintre cei mai mari teologi, cei mai mari apărători ai credinței noastre, cel care ne-a lăsat nouă minunata sa creație, Liturghia pe care am săvârșit-o acum și pe care o s-o mai săvârșim în cursul unui an, de 10 ori în total”, a spus Părintele Mitropolit Laurențiu.

„Sfântul Vasile cel Mare a fost și un mare filantrop, a fost un model desăvârșit de dăruire, pentru că el a fost cel care a înființat asociațiile acestea caritative. A făcut la Cezareea Cappadociei ceea ce s-a numit «Vasiliada», adică acel complex de ocrotire socială, unde erau ocrotiți cei săraci, cei bătrâni, cei bolnavi și cei leproși.”

„Se spune că avea atâta putere și atâta credință în lucrarea lui Dumnezeu în vindecarea celor bolnavi, încât îi îmbrățișa pe leproși și nu se molipsea de această boală, ci rămânea sănătos”, a amintit Înaltpreafinția Sa.

Urări la început de an

Din sobor au mai făcut parte protos. Calist Magyar, eclesiarhul Catedralei Mitropolitane, cadre didactice universitare și slujitori ai lăcașului de cult.

Răspunsurile liturgice au fost date de Corul „Timotei Popovici” al Catedralei Mitropolitane, dirijat de pr. lect. univ. dr. Dan Alexandru Streza.

La finalul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu le-a transmis urarea de „la mulți ani” credincioșilor și i‑a felicitat pe cei care poartă numele Sfântului Vasile cel Mare.

Foto credit: Costin Chesnoiu