Sărbătoare la Mănăstirea Tismana: Sf. Nicodim și Gherasim l-au urmat pe Mântuitorul Iisus Hristos

„Sfinții Nicodim și Gherasim sunt următori Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Au privit cu ochii aţintiţi asupra Crucii Mântuitorului şi au primit cununa sfinţeniei”, a spus Mitropolitul Irineu al Olteniei vineri la Mănăstirea Tismana.

Înaltpreasfinția Sa a slujit în a doua de zi de Crăciun în mijlocul obștii monahale din Oltenia cu ocazia cinstirii Sfinților Nicodim și Gherasim de la Tismana.

„În vieţile Sfântului Nicodim şi a Sfântului Gherasim, Dumnezeu a lucrat permanent. Sfinţii făceau sfânta cruce şi ispitele şi diavolii dispăreau. Sfinţii nu au dobândit acest har cu puterile lor, ci Mântuitorul Iisus Hristos le-a dat această putere”, a evidențiat IPS Irineu.

Mitropolitul Olteniei a spus că puterea celor doi sfinți vine de la Mântuitorul Iisus Hristos, care le-a venit în ajutor permanent.

„Atunci când îl vedem pe Sfântul Nicodim noi credem că el este puternic, dar el este ajutat de Mântuitorul Iisus Hristos, Care i-a venit permanent în ajutor. Acelaşi lucru s-a petrecut şi cu Sfântul Gherasim. El a început cu post şi rugăciune comuniunea cu Dumnezeu, în această mănăstire, în chilia sa”.

Și-a iertat vrăjmașii

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu a subliniat că Sfântul Gherasim a dobândit Împărăția Cerurilor prin rugăciune.

„În rugăciune, el a contemplat permanent şi s-a ostenit şi a înfrânt pe omul cel trupesc. În momentul arestării, Sfântul Gherasim era deja spre Împărăţia lui Dumnezeu”.

„În temniţă el a crescut şi mai mult şi s-a pus în slujba oamenilor. Sfântul Gherasim a trăit aceste momente grele ca să slujească altora. El a fost chinuit de vrăjmaşii din temniţă, dar i-a iertat pe aceştia, aşa cum a zis Mântuitorul”.

Sfântul Gherasim a mers mai departe şi i-a iertat şi s-a rugat ca prigonitorul său să fie mântuit. „A depăşit porunca iubirii vrăjmaşului, l-a condus spre mântuire, a trecut împreună cu călăul său la Domnul”, a adăugat ierarhul.

În cadrul Sfintei Liturghii, Mitropolitul Irineu l-a hirotonit preot pe diaconul Claudiu Dăianu, pe seama parohiei Gilort.

Foto credit: Mitropolia Olteniei