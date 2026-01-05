Săptămâna în imagini: 29 decembrie 2025 – 4 ianuarie 2026

Începutul noului an a fost marcat în lumea ortodoxă de momente de rugăciune, comuniune și speranță. Selecția noastră de imagini surprinde evenimentele și slujirile care au adus lumină și binecuvântare în primele zile ale anului, reflectând continuitatea credinței și bucuria întâmpinării unui nou început sub ocrotirea lui Dumnezeu.

Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul la evenimentul aniversar care a marcat împlinirea a 50 de ani de la deschiderea Aeroportului Internațional „George Enescu” din Bacău, 30 decembrie 2025. Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului
Patriarhul Serbiei a fost vizitat de un grup de copii de la școala elementară din Novi Kozarci, 30 decembrie 2025. Foto credit: Patriarhia Serbiei
Mănăstirea Movila lui Burcel în ultima zi a anului 2025. Foto credit: Facebook / Mănăstirea Movila lui Burcel
Slujba din prima zi a anului la Mănăstirea Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava. Foto credit: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților
Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul binecuvântând credincioșii la Mănăstirea Radu Vodă, 1 ianuarie 2026. Foto credit: Mănăstirea Radu Vodă
Moment de rugăciune la începutul noului an, Catedrala Patriarhală, 1 ianuarie 2026. Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene
Patriarhul Bulgariei aprinde o lumânare cu ocazia începerii noului an, 1 ianuarie 2026. Foto credit: Patriarhia Bulgariei
Mănăstirea Comana în noaptea Anului Nou. Foto credit: Mănăstirea Comana / Dragoș Grigore
Catedrala Arhiepiscopală din Roman în noaptea trecerii dintre ani. Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului
Anul nou la catedrala episcopală din Zalău, 1 ianuarie 2026. Foto credit: Episcopia Sălajului
Cimitirul Sf. Parascheva – Letea din Bacău. Foto credit: Basilica.ro / Arhidiac. Nicolae Iftimiu
Prima zi a anului 2026 la Mănăstirea Piatra Tăieturii. Foto credit: Facebook / Mănăstirea Piatra Tăieturii
Colindători la Mănăstirea Putna, 2 ianuarie 2026. Foto credit: Mănăstirea Putna
Iarna pe uliță, comuna Meteș, jud. Alba, 3 ianuarie 2026. Foto credit: Facebook / Slevaş Teofil
Credincioși participând la slujbă la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca în prima duminică din noul an, 4 ianuarie 2026. Foto credit: Mitropolia Clujului
IPS Ioachim a sărbătorit prin rugăciune 11 ani de la întronizarea ca Arhiepiscop, 4 ianuarie 2026. Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului
Peisaj de iarnă la Parohia Brebi, jud. Sălaj, 4 ianuarie 2026. Foto credit: Episcopia Sălajului
Credincioșii au înfruntat ninsoarea pentru a participa la slujbă la Mănăstirea Sfântului Vladimir din Belgrad, 4 ianuarie 2026. Foto credit: Patriarhia Serbiei
Mănăstirea Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul – Corbeni, 4 ianuarie 2026. Foto credit: Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului

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Articolul intitulat „Săptămâna în imagini” apare în fiecare luni și cuprinde fotografii realizate în săptămâna precedentă.

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