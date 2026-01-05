Săptămâna în imagini: 29 decembrie 2025 – 4 ianuarie 2026

Începutul noului an a fost marcat în lumea ortodoxă de momente de rugăciune, comuniune și speranță. Selecția noastră de imagini surprinde evenimentele și slujirile care au adus lumină și binecuvântare în primele zile ale anului, reflectând continuitatea credinței și bucuria întâmpinării unui nou început sub ocrotirea lui Dumnezeu.
Cea mai apreciată postare de săptămâna trecută pe contul nostru de Instagram:
Dacă aveți fotografii care surprind aspecte din viața ortodoxă care credeți că ar putea fi incluse în selecția noastră săptămânală, le puteți trimite către adresa de email ([email protected]) cu o scurtă descriere și cu mențiunea „Pentru WIP”.
Fotografiile trebuie să vă aparțină și să fie realizate în săptămâna precedentă publicării articolului. Prin transmiterea acestora vă oferiți acordul cu privire la publicarea lor pe site-ul basilica.ro și pe conturile oficiale de social media ale Agenţiei de ştiri Basilica.
Articolul intitulat „Săptămâna în imagini” apare în fiecare luni și cuprinde fotografii realizate în săptămâna precedentă.
Înaltpreasfințitul Părinte Antonie, Mitropolitul Basarabiei, s-a întâlnit vineri cu preoții din raionul Călărași, Republica Moldova. „Comuniunea dintre noi este prima mărturie pe care o oferim credincioșilor”, a subliniat Înaltpreasfinția Sa. Mitropolitul Basarabiei a oficiat Sfânta…
Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, a susținut vineri prelegerea „Minunea Învierii lui Lazăr, reflectată în texte imnografice”, în ultima zi a celei de-a 19-a ediții a Masterclass-ului Internațional de…
În 18 iulie 1976, la Jocurile Olimpice de la Montreal, Nadia Comăneci devenea prima gimnastă din istorie care primea nota 10 într-o competiție olimpică. Performanța sportivei române, obținută la doar 14 ani, a schimbat pentru…
Sâmbătă se împlinesc 158 de ani de la nașterea lui Elie (Ilie) Cristea la Toplița, în județul Harghita. Acesta avea să devină primul Patriarh al României. Tânărul Elie s-a călugărit în 1902, a fost ales…
În 18 iulie 1938, Regina Maria, cea mai iubită regină a României, a trecut la Domnul în Sinaia, după o grea suferință cauzată de cancer. Trupul neînsuflețit a fost înmormântat la Mănăstirea Curtea de Argeș,…