Săptămâna în imagini: 22 – 28 decembrie 2025

Perioada sărbătorilor de iarnă, prin clipele petrecute alături de cei dragi, glasul colindătorilor și participarea la slujbe, ne reamintește că iubirea de semeni este datoria oricărui creștin.

Vă invităm să vedeți selecția noastră de fotografii din săptămâna 22 – 28 decembrie 2025

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei la Centrul de Îngrijiri Paliative „Sfântul Nectarie” Cluj, 23 decembrie 2025. Foto credit: Mitropolia Clujului / Darius Echim
Comemorarea eroilor jandarmi căzuți la datorie în decembrie 1989 la Aeroportul Otopeni, 23 decembrie 2025. Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu
Preasfințitul Părinte Ieronim în vizită la căminul de bătrâni din Vârșeț, Serbia, 24 decembrie 2025. Foto credit: Episcopia Daciei Felix
Patriarhul Daniel i-a primit în ajunul Crăciunului pe slujitorii Catedralei Patriarhale, care au vestit Nașterea Domnului Iisus Hristos, 24 decembrie 2025. Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu
Ajunul sărbătorii Nașterii Domnului la Biserica ortodoxă română din Borås, Suedia, 24 decembrie 2025. Foto credit: Facebook / Biserica ortodoxă română din Borås, Suedia
Colindători la Catedrala din Vârșeț, Serbia, 24 decembrie 2025. Foto credit: Episcopia Daciei Felix
Cadourile pregătite pentru copiii care au colindat în ziua sfântă de Crăciun la Parohia Izvoarele, jud. Tulcea. Foto credit: Adrian Greceanu
De sărbătoarea Nașterii Domnului a nins în București, 25 decembrie 2025. Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu
Chemarea credincioșilor la slujbă în ziua de Crăciun la Mănăstirea Comana, 25 decembrie 2025. Foto credit: Mănăstirea Comana
Metocul Chiriahal de la Itești, jud. Bacău, acoperit cu un strat subțire de zăpadă, 25 decembrie 2025. Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului
Biserica „Buna Vestire” din Dubai. Foto credit: Mihail Hunca
Monahii de la Mănăstirea Putna mergând la slujbă de sărbătoarea Nașterii Domnului, 25 decembrie 2025. Foto credit: Mănăstirea Putna
Bucuria copiilor – Duminica după Nașterea Domnului, în parohia „Sfântul Ilie” din Rădăuți. Foto credit: Sabin Simota
Praznicul Nașterii Domnului a adus și prima zăpadă din această iarnă la Mănăstirea Arnota din județul Vâlcea. Foto credit: Mănăstirea Arnota.
Binecuvântarea credincioșilor la Mănăstirea Diaconești, 27 decembrie 2025. Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului
Diaconii de la Catedrala Patriarhală și-au sărbătorit ocrotitorul, pe Sf. Ap. Mc. și Arhidiacon Ștefan, 27 decembrie 2025. Foto credit: Catedrala Patriarhală / Gabriel Drumea
Concertul de colinde „La poartă la Ștefan Vodă” din a treia zi de Crăciun, de la Mănăstirea Putna, 27 decembrie 2025. Foto credit: Mănăstirea Putna
Preasfințitul Părinte Benedict a slujit la Catedrala din Zalău, 25 decembrie 2025. Foto credit: Episcopia Sălajului
Mitropolitul Clujului la Biserica cu hramurile „Sfântul Apostol Andrei” și „Sfinții Martiri Brâncoveni” din Beclean, 28 decembrie 2025. Foto credit: Mitropolia Clujului / Darius Echim
PS Teofil Trotușanul la Mănăstirea Cotumba, 28 decembrie 2025. Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului
Preafericitul Părinte Daniel a participat, în Duminica după Nașterea Domnului, la Sfânta Liturghie oficiată la Mănăstirea „Sfânta Maria” din Urlați, jud. Prahova, 28 decembrie 2025. Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu

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Articolul intitulat „Săptămâna în imagini” apare în fiecare luni și cuprinde fotografii realizate în săptămâna precedentă.

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