Săptămâna în imagini: 22 – 28 decembrie 2025

Dacă aveți fotografii care surprind aspecte din viața ortodoxă care credeți că ar putea fi incluse în selecția noastră săptămânală, le puteți trimite către adresa de email ([email protected]) cu o scurtă descriere și cu mențiunea „Pentru WIP”.
Fotografiile trebuie să vă aparțină și să fie realizate în săptămâna precedentă publicării articolului. Prin transmiterea acestora vă oferiți acordul cu privire la publicarea lor pe site-ul basilica.ro și pe conturile oficiale de social media ale Agenţiei de ştiri Basilica.
Articolul intitulat „Săptămâna în imagini” apare în fiecare luni și cuprinde fotografii realizate în săptămâna precedentă.
Familiile și amatorii de slow travel („turism pe îndelete”) sunt așteptați, în weekendul 24-26 iulie 2026, în comuna Agapia, județul Neamț, la prima ediție a Festivalului Agape. Vor participa duhovnici îndrăgiți, între care Părintele Pimen…
„Cu profundă durere sufletească și cu multă îngrijorare urmărim încercarea grea prin care trece familia română Samson din Suedia, despărțită de fiicele sale, Sara și Tiana, încă din data de 2 decembrie 2022”, a transmis…
În fiecare an, la 11 iulie, este marcată Ziua Mondială a Populației, instituită de Consiliul de Administrație al Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNFPA) în anul 1989, ca urmare a interesului internațional generat de atingerea…
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