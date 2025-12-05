PS Samuel Bistrițeanul a slujit la biserica din Salina Dej, situată la aproximativ 100 de metri adâncime

Episcopul vicar Samuel Bistrițeanul al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului a slujit joi la biserica din Salina Dej, aflată la aproape 100 de metri adâncime, cu ocazia sărbătorii Sfintei Varvara, considerată ocrotitoarea minerilor.

Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul a arătat că viața Sfintei Varvara ne pune înainte trei virtuți esențiale ale creștinului: curajul credinței, libertatea sufletului și dragostea care nu se desparte niciodată de Hristos.

„Noi trăim într-o societate care se secularizează și nu este întotdeauna ușor să te manifești ca și creștin. Trebuie să avem curajul de a nu ne rușina de credința noastră, ci de a o trăi firesc”, a îndemnat ierarhul.

Preasfinția Sa a evidențiat că adevărata libertate a omului nu este exterioară lui, ci interioară.

„Sfânta Varvara a fost lipsită de libertatea exterioară, însă a avut libertate interioară, libertate sufletească. Libertatea nu înseamnă a putea alege între bine și rău, ci a fi capabil să alegi binele. Dacă am ales răul, ne-am pierdut libertatea”.

Episcopul vicar a explicat că iubirea este cea care a făcut-o pe Sfânta Varvara să rămână neclintită în fața tuturor chinurilor.

„De ce nu a cedat Sfânta Varvara presiunilor? Pentru că Îl iubea pe Hristos. Dragostea este cea care ne ajută să nu ne despărțim niciodată de credința noastră în Domnul Hristos”.

Pomenirea minerilor

La finalul slujbei, Preasfinția Sa a oficiat o slujbă de pomenire pentru preotul Mircea Mânzat, care a slujit în biserica din Salina Dej, precum și pentru toți minerii trecuți la Domnul.

Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul i-a oferit Ordinul „Mihai Vodă” pentru mireni lui Constantin-Dan Dobrea, director general Salrom.

La eveniment au participat reprezentanți ai autorităților locale și județene printre care inginerul Costan Morar, primarul Municipiului Dej și inginer Alin Ioan Sălătioan, directorul Salinei Ocna Dej.

Sfânta Varvara

Sfânta Varvara este cinstită ca ocrotitoare a minerilor deoarece, potrivit Sinaxarului, a fost prigonită pentru credința sa creștină de însăși tatăl ei, Dioscor, care era păgân.

Fugind de mânia acestuia, sfânta a ajuns în fața unei stânci care, prin voia lui Dumnezeu, s-a deschis și a facilitat, pentru moment, scăparea Sfintei Varvara de prigoana tatălui Dioscor. Astfel că și minerii sunt ocrotiți de Sfânta Varvara atunci când intră în adâncul pământului pentru exploatarea zăcămintelor.

Foto credit: Ștefan Ceaca / Mitropolia Clujului