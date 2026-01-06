Rugăciuni pentru pace și sfințirea apelor pe faleza din Tulcea

Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, a oficiat marți Sfânta Liturghie la Catedrala Episcopală „Sf. Nicolae” din Tulcea, în cadrul căreia a înălțat rugăciuni pentru pacea întregii lumi.

Ierarhul a oficiat apoi Sfințirea Mare a apei pe esplanada din fața sfântului lăcaș, binecuvântând la final credincioșii prin stropire cu apă sfințită.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corul Laudamus al Catedralei Episcopale din Tulcea.

Preasfințitul Părinte Visarion a oficiat apoi slujba Sfințirii Mari a apei pe Faleza „Ivan Patzaichin” din Tulcea, împreună cu clerici din eparhie, după care a binecuvântat apele Dunării și a aruncat în ele o cruce împodobită cu busuioc.

Ierarhul le-a explicat credincioșilor semnificația sărbătorii Bobotezei și le-a urat să ducă o viață creștină, pașnică, dorindu-le sănătate și împliniri spirituale și materiale în noul an.

Mai mulți tineri au sărit în Dunăre pentru a prinde crucea, anul acesta cel care a prins crucea fiind pentru a treia oară câștigătorul acestei competiții tradiționale.

Episcopia Tulcii și Protopopiatul Tulcea au pregătit peste 3.500 de sticle cu agheasmă pentru eveniment.

Foto credit: M&E Media Production