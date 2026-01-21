Să cultivăm recunoștința față de Dumnezeu pentru darul vieții, îndeamnă PS Nestor

Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, și Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei, au săvârșit, duminică, Sfânta Liturghie, la parohia „Sfântul Cuvios Antonie cel Mare” din Hunedoara.

Preasfințitul Părinte Nestor, făcând referire la pericopa evanghelică a minunii vindecării celor 10 leproși, a vorbit despre recunoștința pe care se cuvine să o arătăm lui Dumnezeu, pentru darul vieții și pentru tot ceea ce ne-a oferit pe parcursul anilor, și oamenilor care au participat, de-a lungul timpului, într-un fel sau altul, la formarea noastră, fiind mulțumitori pentru toate.

La rândul său, Preasfințitul Părinte Arhiereu vicar Gherontie Hunedoreanul a vorbit despre pomenirea, în această zi, a Sfinților Ierarhi Atanasie cel Mare și Chiril, arhiepiscopii Alexandriei, arătând rolul fundamental al Sfântului Atanasie la Sinodul I Ecumenic de la Niceea.

Deși era un tânăr diacon al patriarhului Alexandru, Sfântul Atanasie s-a distins ca apărător al Ortodoxiei împotriva ereziei ariene, stabilind astfel baza dogmatică a doctrinei Sfintei Treimi și primele șapte articole din Simbolul credinței.

În încheiere, Episcopul Devei și Hunedoarei a mulțumit Preasfințitului Părinte Gherontie Hunedoreanul și soborului, preotului paroh Claudiu Petrovici, reprezentanților autorităților locale și tuturor credincioșilor prezenți la hramul bisericii hunedorene.

Foto credit: Episcopia Devei și Hunedoarei

