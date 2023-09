Recunoștință din partea participanților basarabeni: ITO nu este un eveniment, ci o stare de spirit (FOTO)

Participanții basarabeni la ITO 2023 Timișoara și la ITOM 2023 transmit gânduri de recunoștință organizatorilor din România, spunând că aceste întâlniri îi aduc mai aproape de semenii lor, dar și de Dumnezeu.

Părintele Nicolae Crețu, Consilier Misiune, Pastorație și Asistență Socială al Arhiepiscopiei Chișinăului, a fost coordonatorul grupului de tineri care au reprezentat Mitropolia Basarabiei la cele două evenimente de tineret.

El transmite mulțumiri, recunoștință și apreciere Părintelui Mitropolit Petru pentru încrederea acordată și gazdelor, precum și neobosiților voluntari prezenți la evenimente.

„ITO nu este doar un eveniment, ci este o stare de spirit care te unește irezistibil de Hristos, este expresia entuziamului, exuberanței și bucuriei creștine trăită de tineri frumoși și cu valori. Mulțumim, Timișoara!” spune Părintele Nicolae Crețu.

„A fost un eveniment important pentru comunitatea ortodoxă, unde tinerii s-au adunat pentru a se conecta, a învăța și a împărtăși experiențe într-un mediu spiritual. Evenimentul a fost un succes și a adus bucurie și inspirație participanților”, declară Damian, un tânăr din Parohia „Sfinții Martiri Brâncoveni”, orașul Ialoveni, Republica Moldova.

„Am avut parte de cele mai frumoase zile pline de bucurie și credință. Cu ajutorul acestui eveniment am aflat mult mai multe lucruri ce nu le știam despre Dumnezeu și tot ce este legat de credință și desigur că L-am simțit pe Dumnezeu și pe Iisus Hristos mai aproape de inimă și suflet”, confirmă Adela, o tânără membră a Parohiei „Sfinții Arh. Mihail și Gavriil” din Hâncești, Republica Moldova.

„Am fost la bine și la greu împreună, am avut clipe de neuitat, ne-am conectat și l-am simțit pe Domnul aproape de noi și inima noastră. Am văzut locuri frumoase, am întâlnit oameni pe care sperăm să nu fie ultima oară când îi vedem, și ne-am legat și mai tare de Dumnezeu și Iisus Hristos”, Monica, din aceeași comunitate basarabeană.

„Noi, cei din Hâncești, dorim să mulțumim organizatorilor pentru toată munca colosală depusă, și pentru că au încercat să ne facă să ne simțim cât mai bine și în largul nostru! Sperăm ca în anii următori să avem parte de astfel de evenimente de amploare care ne aduc și mai aproape de Cel de sus!”

”ITO a fost ocazia perfectă de a resimți duhul credinței, împlinirea și bucuria întru Hristos. Oamenii sunt deseori bântuiți de pustiire și dezamagire, singurătate. Evenimentul dat a fost un prilej de a te lăsa cuprins de speranță, curaj și bunătate lipsită de falsitate”, transmite Alexandra, o tânără din Parohia „Sf. Ier. Grigorie Palama” a orașului Chișinău.

„Frumusețe fără de fățărnicie, nu doar un miraj șters pe care ni-l prezintă lumea cotidiană. Ne-am simțit într-adevăr avându-l în mijlocul nostru pe Hristos. A fost Adevărat, precum și emoția resimțită în cadrul acestei întâlniri.”

„Voi prețui fără îndoială amintirile și experiențele pe care le-am avut în timpul petrecut în România”, adaugă Augustin, membru al Parohiei Bozieni din raionul Hâncești, Republica Moldova.

„Datorită prietenilor cu care am făcut cunoștință, prelegilor ținute de oameni erudiți, participarea activă a celorlalți, călătoriile de prin oraș, ascultarea cuvintelor cu deosebită însemnătate spuse de către diferiți lectori, profesori, de Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, deasemenea prezența Preafericitului Părinte Patriarh Daniel și a Părintelui Pimen Vlad au făcut această experiență unică.”

Tinerii le-au mulțumit și organizatorilor ITOM 2023, care a reunit tineri români din Basarabia și Bucovia de Nord cu tineri din Arhiepiscopia Iașilor.

„Am rămas profund impresionat de căldură frățească dintre tineri”, spune tânărul Eugeniu din Bogheni, raionul Ungheni al Republicii Moldova.

Sursa foto: Delegația Mitropoliei Basarabiei la ITO 2023

