PS Visarion, la hramul unei mănăstiri din jud. Tulcea: Crucea este cea care unește cerul și pământul

Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, a subliniat rolul Sfintei Cruci în viața creștină, arătând că „este altarul de jertfă al noului legământ, cea care unește cerul și pământul și armă puternică împotriva vrăjmașilor văzuți și nevăzuți”.

Preasfinția Sa a oficiat duminică Sfânta Liturghie la Mănăstirea „Sfânta Cruce” – Cerbu din județul Tulcea, care și-a sărăbătorit hramul.

Făcând trimitere la Evanghelia zilei, ierarhul a subliniat chemarea omului la asumarea unei vieți jertfelnice: „Mântuitorul ne cheamă și pe noi, lepădând toată grija cea lumească, să ne luăm crucea și să-L urmăm pe drumul acestei vieți, pe El care este Calea, Adevărul și Viața”.

Părintele protosinghel Neofit Oană, starețul mănăstirii, a arătat că această chemare este personală și concretă pentru fiecare om.

„Noi să ne ducem crucea fiecare după puterile noastre, că Însuși Hristos ne va ajuta și ne va sprijini în acest drum al mântuirii noastre”, a transmis părintele stareț pentru Trinitas TV.

La finalul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Visarion a săvârșit o slujbă de pomenire pentru fostul stareț al mănăstirii, părintele Ignatie Luca, care a trecut la Domnul în data de 25 iulie 2023.

Foto credit: Facebook / Episcopia Tulcii