PS Timotei a amintit învățătura Sf. Vasile cel Mare: Iubirea de Dumnezeu se dovedește prin iubirea față de aproapele

Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul Spaniei și Portugaliei, a amintit, în prima zi a anului 2026, învățătura Sfântului Vasile cel Mare: „Iubirea de Dumnezeu se dovedește prin iubirea față de aproapele”.

Episcopul Timotei a săvârșit Sfânta Liturghie la Catedrala Episcopală „Intrarea Maicii Domnului în Biserică” din Madrid împreună cu un sobor de preoți și diaconi.

Preasfinția Sa a prezentat modelul de viață creștină oferit de Sf. Vasile cel Mare. Pornind de la acesta, Episcopul Spaniei și Portugaliei i-a îndemnat pe credincioși să folosească timpul cu înțelepciune, să-L asculte pe Dumnezeu și să trăiască în iubire.

Legământul iubirii

Referindu-se la semnificația praznicului Tăierii împrejur după trup a Domnului, Episcopul Timotei a explicat sensul ascultării Mântuitorului și trecerea de la Legea Veche la Legământul iubirii.

„Mântuitorul S-a lăsat tăiat împrejur pentru a împlini Legea cea veche și pentru a arăta ascultarea față de Dumnezeu. Tăierea împrejur era semnul legământului făcut de Dumnezeu cu Avraam și se săvârșea la opt zile, cifra care simbolizează veșnicia și desăvârșirea”.

Ierarhul a arătat că prin jertfa Sa, Hristos a schimbat radical raportarea omului la Dumnezeu:

„Prin jertfa Sa pe Cruce, Hristos a încheiat cu oamenii un nou legământ, nu al legii, ci al iubirii. De aceea, creștinii nu mai sunt chemați la tăierea împrejur trupească, ci la dăruirea întregii vieți lui Dumnezeu”.

Dar de la Dumnezeu

Episcopul Spaniei și Portugaliei a vorbit despre responsabilitatea fiecărui creștin față de timpul prezent și de veșnicie.

„Timpul pe care îl trăim este un dar de la Dumnezeu, oferit pentru sfințire și pregătirea vieții veșnice. După moarte, ne vom înveșnici în ceea ce am iubit în această viață”.

Preasfințitul Părinte Timotei a adresat românilor din Spania și Portugalia urări de sănătate, pace și sporire duhovnicească la început de An Nou.

Foto credit: Episcopia Spaniei și Portugaliei