PS Timotei Prahoveanul: Sfânta Cruce este stindard, este pavăză, este altar de jertfă, dar este și semnul biruinței noastre

Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a spus, duminică, la Catedrala Patriarhală din București că Sfânta Cruce este cinstită pe tot parcursul anului, nu doar în sărbătorile care îi sunt dedicate, pentru că este un „stindard, este pavăză, este altar de jertfă, dar este și semnul biruinței noastre”.

„Biserica cinstește în mod deosebit Sfânta Cruce nu doar în ziua Înălțării ei la 14 septembrie, nu doar în celelalte sărbători care i-au fost închinate, așa cum este duminica a treia Sfântului și Marelui Post, așa cum este ziua de 1 august, ziua de 7 mai, când ne aducem aminte de arătarea Sfintei Cruci și la Ierusalim la jumătatea veacului al patrulea, cât mai ales în fiecare zi de miercuri și de vineri”.

„Am putea spune, așa cum au spus și Părinții Bisericii, că Sfânta Cruce este stindard, este pavăză, este altar de jertfă, dar este și semnul biruinței noastre”, a spus PS Timotei, după Sfânta Liturghie.

Purtarea Crucii înseamnă a merge alături de Hristos

PS Timotei a explicat că pe 14 septembrie ne aducem aminte de cele ce s-au întâmplat în Ierusalim în acele zile, de Sfintele Pătimiri, de răstignirea și moartea Mântuitorului, dar și de aflarea Crucii pe care a fost răstignit Mântuitorul de către Sfânta Împărăteasă Elena, mama Sfântului Constantin cel Mare.

„Am putea spune că aceasta este ca o zi premergătoare zilei de Paști, când ne aducem aminte de toate cele ce a făcut și a învățat Iisus pentru noi. Iubiți credincioși, în celelalte zile de pomenire a Sfintei Cruci auzim anumite cuvinte ale Evangheliei, care ne îndeamnă să lepădăm toate, să-i urmăm Mântuitorului, să luăm și noi crucea și să-i urmăm Lui”.

„Sfântul Apostol Pavel ne spune că vorbirea despre cruce este nebunie pentru cei slabi, iar pentru noi, cei care ne mântuim, este puterea lui Dumnezeu. Purtarea crucii – a mea, a dumneavoastră a fiecăruia – este, de fapt, mergerea alături de Hristos, care și-a purtat crucea până la capăt”, a adăugat Preasfinția Sa.

Foto credit: Basilica.ro / Raluca Ene