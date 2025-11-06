PS Teofil Trotușanul l-a pomenit pe părintele mărturisitor Nicolae Bordașiu: A trecut în Ierusalimul de sus

Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, a oficiat joi Sfânta Liturghie și Parastasul de șapte ani în memoria Părintelui Profesor Nicolae Ioan Bordașiu, slujitor al Bisericii „Sf. Silvestru” din Capitală și mărturisitor în temnițele comuniste.

Din soborul de clerici care a oficiat slujbele la Biserica „Sf. Silvestru” au mai făcut parte Părintele Alexandru Gherasim, parohul bisericii, Părintele Bogdan Teleanu, parohul comunității „Sf. Pantelimon” – Foișorul de Foc, și Arhid. Sebastian Pană, Director de producție la Trinitas TV.

„Dragii mei, bucuria izvorăște din harul și binecuvântarea lui Dumnezeu. Iar Părintele Nicolae a fost un om care a avut o credință puternică, a fost însă un om încercat, dar curajos și inimos, pentru că nu s-a lăsat biruit”, a spus ierarhul, care, cu 25 de ani în urmă, cânta în strana Bisericii „Sf. Silvestru”.

Preasfinția Sa și-a amintit că Părintele Nicolae Bordașiu era primul care venea la biserică dimineața.

Iubitor al Locurilor Sfinte

„Vreau să vă spun că Părintele Nicolae m-a pomenit permanent în rugăciuni și mai ales m-a vizitat la Locurile Sfinte. A fost una dintre surprizele plăcute pe care le-am trăit când dânsul avea 90 de ani: a făcut o călătorie la Ierusalim.”

Ierarhul, care a fost, timp de peste un deceniu, Superiorul așezămintelor românești din Țara Sfântă, a relatat că atunci Părintele Nicolae Bordașiu a petrecut câteva zile în rugăciune la Mănăstirea Sfântului Sava din Pustia Iudeii.

„Iar părinții de acolo, care sunt cunoscuți pentru viața lor aspră, s-au mirat că un preot de 90 de ani vine acolo să se nevoiască și el, să-și plece și el genunchii, să postească împreună cu pustnicii din Pustia Iudeii. A fost un prilej unic și pentru mine o mare binecuvântare”, a adăugat Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul.

Să ne reîntâlnim în Ierusalimul de sus

Ierarhul a amintit de slujirea împreună cu Părintele Nicolae Bordașiu alături de Patriarhul Teofil al III-lea al Ierusalimului, la hramul Bisericii Românești din Ierusalim, precum și de sprijinul părintelui pentru proiectul costisitor de deminare a terenului pe care se află Schitul Românesc de la Iordan, unde a slujit Sfântul Ioan Iacob de la Neamț.

Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul le-a reamintit credincioșilor că viața este o călătorie care nu se sfârșește pe pământ.

„Părintele Nicolae a continuat această călătorie și a trecut dincolo, în Ierusalimul cel de sus. Și acolo sunt convins că el continuă slujirea cu aceeași dragoste, cu același curaj, cu aceeași râvnă și mai ales se roagă pentru toți cei care l-au cunoscut, pentru copiii săi duhovnicești, pentru cei care l-au întâlnit”, a mai spus Preasfinția Sa.

„Să ne ajute Domnul ca, într-o bună zi, să ne putem găsi cu toții în Ierusalimul Cel de Sus!”

Numeroși credincioși s-au alăturat în rugăciune

Părintele Paroh Alexandru Gherasim a remarcat că biserica a fost plină de credincioși de toate vârstele, de la copii până la vârstnici.

„Astăzi ne-am împlinit, în primul rând, o datorie față de înaintașii noștri, față de părintele Nicolae Ioan Bordașiu, care a slujit la această biserică vreme de 36 de ani și care, evident, a lăsat o amprentă care va rămâne pentru multe generații”, a spus părintele paroh Alexandru Gherasim.

„Felul de al fi al părintelui, care avea câte un cuvânt și pentru cei mici, pentru copiii care abia învață să meargă, și pentru cei bătrâni, a atras foarte multă lume și la parastasul acesta de șapte ani.”

Scurtă biografie

Părintele Nicolae Bordașiu a fost deținut politic în perioada 1955-1964, pentru că a făcut parte din mișcarea cultural-duhovnicească „Rugul Aprins” de la Mănăstirea Antim.

După eliberare, a fost hirotonit diacon, apoi preot și l-a avut ca îndrumător al studiilor de doctorat pe Sf. Pr. Mărturisitor Dumitru Stăniloae.

În 1973 a plecat la studii la Paris, unde a obţinut de la Institutul Catolic un „Certificat d’habilitation pour le doctorat de 3-eme cycle”.

Părintele Nicolae Bordașiu a fost decorat în 2017 cu cea mai înaltă distincție a Bisericii Ortodoxe Române, Crucea Patriarhală.

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu