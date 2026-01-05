PS Teofil de Iberia la hramul unei parohii din Catalonia: Postul, rugăciunea și înfrânarea sunt mijloacele pocăinței

„Postul, rugăciunea și înfrânarea sunt mijloace de care se pot folosi, atât monahii, cât și mirenii, pentru a-și trăi pocăința”, a subliniat duminică Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, Arhiereu vicar al Episcopiei Spaniei și Portugaliei.

Preasfinția Sa a săvârșit Sfânta Liturghie la hramul Parohiei „Sfântul Cuvios Gheorghe Hozevitul” din Castelldefels, Spania.

Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia a explicat că, după cum Sfântul Ioan Botezătorul a pregătit calea Domnului, pocăința rămâne condiția fundamentală pentru întâlnirea omului cu Dumnezeu.

„Precum Nașterea Domnului a fost prevestită și pregătită de către prorocii Vechiului Testament, la fel și Botezul, și ieșirea la propovăduire, au fost prevestite și pregătite de către Sfântul Ioan Botezătorul”, a spus Arhiereul vicar al Episcopiei Spaniei și Portugaliei.

„El îndemna poporul la pocăință, anunțând că vine Mesia, Cel ce îi va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Pentru a ne întâlni cu Mântuitorul Hristos și noi avem nevoie de pocăință, fie că este vorba de întâlnirea cu El în Sfânta Liturghie, fie că este vorba de întâlnirea în veșnicie”.

Din cauza distanțelor mari și a programului de lucru din timpul săptămânii, în diaspora, hramul parohiei a fost sărbătorit în duminica cea mai apropiată, oferind întregii comunități posibilitatea de a participa.

Biserica parohiei „Sfântul Cuvios Gheorghe Hozevitul” se află la „Iglesia de Santa Eulalia”, Avenida Eucaliptus, n. 9, 08860, Castelldefels, provincia Barcelona, Spania.

Foto credit: Episcopia Ortodoxă Română a Spaniei și Portugaliei