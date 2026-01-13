Vestea cea mare este că Împărăția lui Dumnezeu este deja aici, a evidențiat PS Sofronie

Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a evidențiat duminică mesajul central al Evangheliei Duminicii după Botezul Domnului, care este apropierea reală a Împărăției Cerurilor, subliniind că „vestea cea mare este că Împărăția lui Dumnezeu este deja aici”.

Episcopul Oradiei a amintit că pericopa evanghelică din Duminica după Botezul Domnului este despre trecerea omului din întuneric la lumină, nu într-un sens simbolic îndepărtat, ci ca o realitate care ține de viața de zi cu zi.

„Nu este întunericul fizic, ce se lasă odată cu noaptea, ci întunericul adus în viața omului de călcarea poruncii lui Dumnezeu, întunericul neascultării, adică păcatul și toate consecințele lui, culminând cu moartea”.

Aproprierea Împărăției

Referindu-se la lumea de astăzi, Episcopul Sofronie a atras atenția că îndepărtarea de Dumnezeu aduce nesiguranță și teamă, iar omul ajunge să trăiască sub presiunea permanentă a morții și a lipsei de sens: „Lumea care se înstrăinează de Dumnezeu trăiește sub amenințarea permanentă a iminenței morții”.

„Dumnezeu, Care nu a creat moartea și nu l-a creat pe om ca să îl piardă, Îl trimite pe Fiul Său în lume ca să inaugureze prin El Împărăția Cerurilor”.

Preasfințitul Părinte Sofronie a insistat asupra faptului că Împărăția lui Dumnezeu nu este o promisiune îndepărtată, ci o realitate care începe din viața omului care se întoarce la Dumnezeu: „Prin chemarea la pocăință, adică la întoarcerea la Dumnezeu, omul poate intra în comuniunea cu Dumnezeu, care înseamnă mult mai mult decât fericirea paradisiacă de odinioară”.

Făcând legătura cu Apostolul Duminicii, ierarhul a explicat că această apropiere a Împărăției nu ține de spațiu sau de timp, ci de lucrarea lăuntrică a harului în om și în Biserică: „Prin Venirea Duhului Sfânt, Împărăția este și mai aproape! Este deja aici, în Sfânta Biserică, prin lucrarea tainică a harului Duhului Sfânt, și totuși nu încă; deplin se va vădi la Întoarcerea Celui Care S-a înălțat întru Slavă”.

Trăirea responsabilă a prezentului

Episcopul Oradiei a avertizat asupra preocupărilor excesive legate de sfârșitul lumii, arătând că accentul trebuie pus pe trăirea responsabilă a prezentului.

„Nu asta e important, când, ci că moartea a fost învinsă! Nu de moarte trebuie să ne temem noi, ci de ruperea comuniunii cu Dumnezeul Iubirii”.

„Să nu mai lăsăm răutatea lumii să întunece Bunătatea și Frumusețea Prezenței lui Dumnezeu în viața noastră. Pentru asta, e nevoie de mai multă smerenie, de mai multă rugăciune, de mai multă curăție sufletească”, i-a îndemnat Preasfinția Sa pe credincioși.

Episcopul Sofronie a săvârșit Sfânta Liturghie din Duminica de după Botezul Domnului în Parohia „Buna Vestire” din Oradea.

Foto credit: Episcopia Oradiei