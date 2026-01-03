PS Samuel Bistrițeanul: Mântuirea înseamnă primirea iertării păcatelor și eliberarea omului din robia păcatului

„Mântuirea înseamnă primirea iertării păcatelor și eliberarea omului din robia păcatului”, a subliniat Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului în predica din prima zi a anului 2026.

Episcopul vicar a explicat semnificația praznicului Tăierii împrejur după trup a Domnului, arătând că acest ritual era poruncit de Dumnezeu patriarhului Avraam ca semn vizibil al apartenenței la poporul ales.

„Cu ocazia acestui ritual al circumciziei se punea și numele copilului, așa cum noi obișnuim să facem la botez. De fapt, se pune în ziua a opta după naștere, cu acea rugăciune specială de punere a numelui”.

Descoperirea misiunii Fiului lui Dumnezeu

O parte centrală a predicii a fost dedicată semnificației numelui Iisus, primit de Mântuitor la opt zile după Naștere. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul a arătat că numele nu este întâmplător, ci rânduit de Dumnezeu Însuși, fiind vestit dinainte de înger dreptului Iosif: „Ea va naște fiu și îi vei chema numele Iisus, căci El va mântui poporul Său de păcatele lor”.

Preasfinția Sa a explicat că numele Iisus este forma grecească a numelui ebraic Yehoshua sau Yeshua, care înseamnă „Dumnezeu mântuiește”, subliniind că acest nume revelează chiar lucrarea pentru care Fiul lui Dumnezeu a venit în lume.

„Numele pe care l-a primit Mântuitorul la opt zile după naștere revelează misiunea Lui. Pentru ce a fost trimis Fiul lui Dumnezeu în lume? Pentru a-i mântui pe oameni”.

Rugăciunea lui Iisus

Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul a evidențiat locul central al Rugăciunii lui Iisus în spiritualitatea ortodoxă: „Rostind numele lui Iisus, nu doar spunem ceva, ci intrăm într-o legătură sufletească cu El”.

„Este bine ca întotdeauna numele lui Iisus Hristos să-L rostim cu mare respect și să trăim în așa fel încât viața noastră să-L onoreze pe Domnul nostru Iisus Hristos”, a îndemnat Preasfinția Sa.

Episcopul vicar a slujit în Biserica „Schimbarea la Față” din Cluj-Napoca împreună cu un sobor de preoți și diaconi.

Foto credit: Mitropolia Clujului / Arhid. Daniel Frumos