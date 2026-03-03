PS Samuel Bistrițeanul: Omul are înscris în ființa lui, de la creație, setea sau dorul după adevăr

„Omul are înscris în ființa lui, de la creație, setea sau dorul după adevăr”, a subliniat în predica din Duminica Ortodoxiei Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului.

Preasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie la Mănăstirea „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Rebra – Parva, județul Bistrița-Năsăud.

Sărbătoarea adevărului

Ierarhul a evidențiat că Duminica Ortodoxiei reprezintă o sărbătoare a adevărului, și, totodată, un prilej de a înțelege cât de ușor poate fi amestecat adevărul cu minciuna.

„Putem spune că această duminică este sărbătoarea adevărului mântuitor și, în același timp, o afirmare a biruinței dreptei credințe asupra minciunii și a rătăcirilor care vin de la cel viclean”, a spus Preasfinția Sa.

„Însă noi știm că cel rău a semănat și multe minciuni și îndoieli. (…) Nu neagă chiar total, dar face pe om să-și piardă încrederea, să semene în sufletul omului îndoială în cuvântul lui Dumnezeu”.

Adevărul nu este o simplă idee sau o învățătură teoretică, ci este o Persoană: „Cine a zis: Eu sunt Calea, Adevărul și Viața? Domnul Iisus Hristos. (…) Deci adevărul este o Persoană”.

Îndemn la credință

Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului a explicat că este important să-i invităm pe cei ce se îndoiesc să-L cunoască pe Dumnezeu: „Vino să-L cunoști pe Dumnezeu în casa Lui, acolo unde este prezent în Dumnezeiasca Liturghie”.

Participarea la Sfânta Liturghie presupune mai întâi împărtășirea cu Cuvântul, prin ascultarea Apostolului și a Evangheliei, iar apoi cu Trupul și Sângele Domnului „ca să știm cum să trăim cu Hristos pe Care L-am primit în noi”.

Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul a încheiat prin a îndemna la discernământ și la o apropiere sinceră de Sfintele Taine: „Pentru a vedea lumina cea adevărată trebuie mai întâi să ne curățăm ochii sufletești. Această curățire o facem ori de câte ori ne spovedim”.

Foto credit: Mitropolia Clujului / Marius Ilie Butaciu