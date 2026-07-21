PS Samuel Bistrițeanul la hramul unei mănăstiri din jud. Cluj: Sfântul Proroc Ilie este „om al lui Dumnezeu”

Episcopul vicar Samuel Bistrițeanul al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, a oficiat luni Sfânta Liturghie la Mănăstirea Băișoara din județul Cluj, de sărbătoarea ocrotitorului așezământului monahal. Cu acest prilej, Preasfinția Sa a subliniat că Sfântul Proroc Ilie este „om al lui Dumnezeu”.

Ierarhul a evidențiat că sfântul și ceilalți profeți ai Vechiului Testament și-au întemeiat întreaga viață pe ascultarea față de Dumnezeu.

„Înțelepciunea lor era o înțelepciune insuflată de Dumnezeu, de Duhul Sfânt. Legea lor erau poruncile dumnezeiești, iar faptele lor izvorau din conștiința că ei sunt trimișii lui Dumnezeu”, a spus Preasfinția Sa.

Modelul Sfântului Ilie

Pornind de la mărturisirea văduvei din Sarepta, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul a arătat că încercările pot deveni prilej de întărire a credinței.

„Și în viața noastră pot să fie momente de suferință pe care noi nu le înțelegem, dar, dacă rămânem statornici în credință și în răbdare, vom vedea cum Dumnezeu poate scoate lumină și din întunericul necazurilor”.

Totodată, ierarhul a subliniat că adevărații oameni ai lui Dumnezeu se disting prin viața lor, nu prin discursuri impresionante: „Este cunoscut nu prin vorbe măiestrite, frumoase din punct de vedere literar, ci prin viața, adică prin faptele și prin rugăciunea lui. Ilie nu a căutat slava oamenilor și nu s-a bizuit nici pe puterea lui, ci el s-a rugat lui Dumnezeu cu încredere”.

„Învățăm ceva despre cuvântul lui Dumnezeu. Zicea femeia: Cu adevărat cuvântul lui Dumnezeu este în gura ta. Cuvântul lui Dumnezeu este întotdeauna adevăr”, a spus episcopul vicar.

În cadrul evenimentului, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul a sfințit altarul exterior al așezământului monahal și clopotele noi ale mănăstirii.

Foto credit: Mitropolia Clujului / Marius Romilă