PS Paisie Sinaitul aniversează trei ani de arhierie

Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal, împlinește luni, 20 iulie 2026, trei ani de la primirea darului arhieriei.

Ierarhul s-a născut la Poieni, comuna Schitu-Duca, județul Iași, în 12 aprilie 1972, din părinții Jenică și Mihaela Teodorescu. La Sfântul Botez a primit numele de Sebastian.

A urmat școala primară și gimnazială în satul natal, între anii 1979 și 1987, apoi cursurile Liceului „Dumitru Mangeron” din Iași (1987–1991).

În 1994 a fost admis la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iași, pe care a absolvit-o în 1998, cu lucrarea de licență Sfânta Liturghie la Nicolae Cabasila. Aspecte liturgice și duhovnicești, scrisă sub îndrumarea Pr. Prof. Dr. Viorel Sava.

În același an, în data de 15 august, a intrat în obștea Mănăstirii Neamț, iar peste alte câteva luni, în 5 decembrie, a fost tuns în monahism de Arhim. Clement Haralam, Mare Eclesiarh al Catedralei Patriarhale, pe atunci exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Iașilor. A primit numele monahal de Paisie.

În ianuarie 1999, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, pe vremea aceea Mitropolit al Moldovei și Bucovinei, l-a hirotonit ierodiacon și, câteva zile mai târziu, ieromonah, pe seama Catedralei Mitropolitane din Iași.

Înaintări în rang

A primit rangul de protosinghel în 2000, iar în 2005 rangul de arhimandrit – timp în care și-a continuat pregătirea teologică prin studii de master la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iași (2001–2003), finalizate cu disertația Învățătura despre Maica Domnului în imnele liturgice ale Mineielor.

De asemenea, a urmat cursuri de limba engleză organizate de Consiliul Mondial al Bisericilor la Academia Ortodoxă din Vilemov (Cehia), iar în anul 2003 a participat la un program de perfecționare a limbii engleze și de studii teologice la Community of the Resurrection și College of the Resurrection din Mirfield, Regatul Unit.

Între anii 2011 și 2017 a urmat studiile doctorale la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București, sub îndrumarea Pr. Prof. Dr. Constantin Pătuleanu. Teza sa, intitulată Reședința Patriarhală – Istorie, Artă și Misiune, a fost apreciată cu calificativul Excepțional (Summa cum laude).

Slujiri administrative

În plan administrativ-bisericesc, Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul a îndeplinit succesiv importante responsabilități în slujirea Bisericii. Între 1999 și 2008 a fost secretar eparhial al Arhiepiscopiei Iașilor.

Din februarie 2008 a fost chemat la Patriarhia Română, unde a fost consilier patriarhal coordonator al Cabinetului Patriarhal și al Reședinței Patriarhale până în iunie 2014. În următorii nouă ani, până în iulie 2023, a îndeplinit slujirea de vicar patriarhal.

În data de 4 iulie 2023, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a ales Episcop vicar patriarhal cu titulatura Sinaitul. A primit arhieria în 20 iulie 2023, la Catedrala Patriarhală din București, fiind prin mâinile Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

Foto credit: Fotomontaj Basilica.ro