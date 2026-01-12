PS Nichifor Botoșăneanul: Minciuna că Dumnezeu ne vrea limitați este otrava care a îmbolnăvit firea umană

„Otrava pe care diavolul a oferit-o părinților Adam și Eva este minciuna că Dumnezeu ar vrea să-l oprească pe om de la deplinătatea lui”, a explicat duminică Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor.

Preasfinția Sa a săvârșit Sfânta Liturghie la Parohia „Izvorul Tămăduirii” din Coșula, județul Botoșani.

Ierarhul a arătat că primii oameni au căzut nu numai din neascultare, ci din acceptarea unei imagini false despre Dumnezeu. Această otravă „a fost vindecată de Domnul Hristos atunci când a stat împotriva diavolului”.

Totodată, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Iașilor a abordat și tema suferinței și motivul pentru care Dumnezeu nu vindecă întotdeauna durerea.

„Dumnezeu poate să te vindece din boală, dar nu întotdeauna aceasta este spre folos; sunt judecăți ale lui Dumnezeu pe care nu le înțelegem pe deplin în această viață”.

În cadrul Sfintei Liturghii, teologul Petru Purice a fost hirotonit întru diacon.

Foto credit: Doxologia / Vasile Țimuc