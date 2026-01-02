PS Nichifor Botoșăneanul la Catedrala Mitropolitană din Iași: Suntem chemați să nădăjduim în cunoașterea lui Dumnezeu

Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, a slujit joi la Catedrala Mitropolitană din Iași. Preasfinția Sa a subliniat în predică rolul nădejdii ca rod al cunoașterii lui Dumnezeu.

După citirea Sfintei Evanghelii, episcopul vicar a vorbit despre chemarea omului către Dumnezeu și despre nădejdea care se întemeiază pe trăirea vieții în Hristos.

„Domnul arată că, încă din această viață, din pruncie, nu S-a lipit în niciun fel de siguranța și seducția acestei lumi, ci a căutat să-Și împlinească cu adevărat rostul: acela de a chema oamenii la Dumnezeu”, a subliniat Preasfinția Sa.

Referindu-se la nădejdea creștină, Episcopul vicar Nichifor Botoșăneanul a amintit cuvintele Mântuitorului din Evanghelia după Ioan: „Îndrăzniți! Eu am biruit lumea. În lume necazuri veți avea, dar îndrăzniți, aveți nădejde, pentru că nu sunteți singuri”.

Oglindă a Botezului

Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul a explicat sensul duhovnicesc al Tăierii împrejur după trup a Domnului, arătând că „tăierea împrejur este această oglindă a Botezului și chipul împăcării și al înnoirii legăturii omului cu Dumnezeu”.

„Prin cunoașterea lui Dumnezeu înțelegem lucrarea Sa în istorie încă din această viață”, a adăugat Preasfinția Sa.

În cadrul Sfintei Liturghii, diaconul Răzvan Mihai Melnic a fost hirotonit preot, iar Alexandru Ioan Pintilie a fost hirotonit diacon.

Foto credit: Doxologia.ro / Mihail Vrăjitoru