PS Nichifor Botoșăneanul la Catedrala Mitropolitană din Iași: Focul dumnezeirii a intrat în râul Iordanului

Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, a oficiat marți Sfânta Liturghie la Catedrala Mitropolitană din Iași. „Focul dumnezeirii a intrat în râul Iordanului”, a subliniat Preasfinția Sa cu privire la lucrarea dumnezeiască săvârșită la Botezul Domnului.

Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Iașilor a arătat că adunarea credincioșilor în biserică, la un asemenea praznic, este o mărturisire vie a credinței și a lucrării mântuitoare a lui Dumnezeu în lume.

„Adunarea noastră este o mărturie a credinței noastre, căci aceasta vestește bucuria înfierii noastre în Domnul, bucuria întoarcerii de la moarte la viață, bucuria renașterii noastre”.

Restaurarea neamului omenesc

Pentru a face mai accesibilă înțelegerea acestei taine, Episcopul vicar Nichifor Botășăneanul a amintit o imagine sugestivă din scrierile Sfântului Nicodim Aghioritul, arătând cum Dumnezeu restaurează neamul omenesc asemenea unui olar.

„Sfântul Nicodim Aghioritul spunea că, pentru ca olarul să restaureze un vas, are nevoie de două elemente: de foc și de apă, dar și de lutul pe care îl restaurează. Asemenea și Domnul: în apa Iordanului, intrând focul dumnezeirii, restaurează neamul omenesc”.

Totodată, Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul a subliniat că această minune nu este una abstractă, ci se descoperă celor care cred și trăiesc cu adevărat viața Bisericii: „Ne cheamă pe noi înșine să credem această minune, care se descoperă celor aleși în profunzimea ei.”

Sf. Ioan Botezătorul

Vorbind despre rolul Sfântului Ioan Botezătorul, Episcopul vicar a arătat că acesta a trăit deopotrivă frica și bucuria întâlnirii cu Dumnezeu, împlinind planul dumnezeiesc al mântuirii: „Sfântul Ioan Botezătorul s-a temut și s-a bucurat de această zi, și-a împlinit toată dreptatea, ca prin aceasta noi înșine să ne arătăm moștenitori, să ne arătăm următori”.

„Cinstind ziua aceasta împreună cu Domnul, să ne îmbrăcăm în lumina cea necreată”, a concluzionat Preasfinția Sa.

După Sfânta Liturghie, soborul a ieșit pe esplanada Catedralei Mitropolitane, unde a fost săvârșită tradiționala slujbă a Aghesmei Mari.

Pentru acest moment au fost pregătite 20 de vase cu apă, fiecare având o capacitate de 500 de litri. Credincioșii au fost binecuvântați prin stropirea cu Agheasmă Mare, iar Grupul de voluntari ai Arhiepiscopiei Iașilor au distribuit sticle cu apă sfințită pentru aceștia.

Foto credit: Doxologia.ro / Oana Nechifor