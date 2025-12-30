PS Iustin: Poporul român a primit cu bucurie mesajul Evangheliei, precum păstorii din Betleem care s-au închinat lui Iisus

Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, a săvârșit, duminică, Sfânta Liturghie în Catedrala Episcopală din Baia Mare.

PS Iustin a analizat pericopa evanghelică citită în Duminica după Nașterea Domnului, constatând că Hristos nu a fost primit cu bucurie de poporul său.

„Ce constatăm? Care este concluzia acestei relatări a Sfântului Evanghelist Matei? Și anume că Hristos a fost întâmpinat de la nașterea Lui cu ostilitate și cu respingere. Nu a fost iubit și cunoscut decât de Fecioara Maria, de Maica Domnului, de Dreptul Iosif, de magii care au venit să se închine și să-I aducă daruri și de păstorii de lângă turmele lor de oi, care, la rândul lor, au fost vestiți de îngeri că s-a născut lor Mântuitor care este Hristos Domnul”, a afirmat Episcopul Maramureșului.

Românii Îl iubesc pe Hristos

Ierarhul a spus că poporul român are un suflet blând și a primit cu bucurie mesajul Evangheliei, la fel cum au făcut-o păstorii din Betleem care i s-au închinat Pruncului Iisus.

„Păstorii s-au dus în peșteră, magii, la locul unde s-a sălășluit Hristos cu Maica Domnului și cu Bătrânul Iosif și au fost singurele persoane, singurele ființe umane care L-au iubit pe Hristos și au înțeles taina aceea din viața ascunsă și de îngeri neștiută”.

„Să fim și noi, deci, în ceata celor care Îl iubesc pe Hristos, Îl mărturisesc și Îl slăvesc prin colind sfânt și bun. De altfel, noi suntem un popor, am fost un popor de păstori, și am avut inima curată și bună și am primit mesajul Evangheliei ca și păstorii din Betleem care cu bucurie mare s-au dus și au adus și daruri și s-au închinat lui Iisus”, a mai transmis PS Iustin.

Totodată, Preasfinția Sa i-a îndemnat pe credincioși să mulțumească Domnului pentru vremurile de pace pe care le-am trăit și le trăim.

Maramureșenii sunt așteptați la Catedrala Episcopală și în noaptea dintre ani pentru slujbele rânduite acestei perioade.

Foto credit: Episcopia Maramureșului și Sătmarului / Arhiva

