PS Iustin îndeamnă la rugăciune pentru pace și subliniază rolul Bisericii și familiei în păstrarea unității românilor

„Toți, împreună, să-L rugăm fierbinte pe Dumnezeu pentru pace în Țara Sfântă, pentru încetarea războiului din Ucraina, pentru încetarea tuturor războaielor de pe Pământ”, îi îndeamnă pe credincioși Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, în Pastorala de Crăciun.

De asemenea, Preasfinția Sa enumeră binecuvântările de care s-a învrednicit în acest an Biserica Ortodoxă Română, precum și Episcopia Maramureșului și Sătmarului și îi îndeamnă pe credincioși să fie recunoscători pentru candela dreptei credințe care arde de două mii pe teritoriile locuite de români.

Biserica și familia, factori de unitate a românilor

„Este bine și înțelept să conștientizăm, să înțelegem și să credem că, dacă Hristos nu ne-ar fi trimis, prin Apostolul Său, adevărul Evangheliei, dacă nu aveam acest liman care este Biserica Ortodoxă strămoșească, cea care ne-a făcut fii ai lui Dumnezeu prin Botez, cea care ne-a luminat prin Evanghelia harului și ne-a ținut la sânul ei, purtați pe brațele sfințiților păstori de suflet și legănați de iubirea mamei și familiei noastre creștine, astăzi, poate, eram risipiți printre neamuri”, scrie părintele episcop.

„Căci am traversat secole multe despărțiți fiind unii de alții. Deși eram de același neam, nu eram un popor unit sau o națiune unită, până la vremea hotărâtă de Dumnezeu, când, la 1 Decembrie 1918, românii din toate provinciile românești s-au unit într-o singură țară, mare, frumoasă și creștină – țara credinței, a doinelor, a colindelor, a voievozilor creștini și a păstorilor cu viață sfântă.”

În rândul păstorilor cu viață sfântă, Preasfinția Sa îi enumeră pe Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul (1692-1711) și pe Arhiepiscopul Justinian.

Recunoștință pentru Centenarul Patriarhiei Române

„Să-I mulțumim lui Dumnezeu, că ne-a învrednicit să trăim aceste zile de pace și împlinire! Să fim profund recunoscători că suntem martori ai acestor vremuri, în care Biserica noastră Ortodoxă strămoșească a sărbătorit o sută de ani de Patriarhat”, adaugă Părintele Episcop Iustin, menționând canonizarea și proclamarea celor 16 părinți mărturisitori din vremea comunismului ateu și sfințirea picturii în mozaic a Catedralei Naționale, principalele evenimente ale anului 2025, desemnat ca Anul omagial al Centenarului Patriarhiei Române.

Sfințirea picturii Catedralei Naționale este „semn de sfântă cinstire a eroilor și martirilor neamului nostru românesc” și „prinos de recunoștință că Dumnezeu ne-a purtat de grijă în istorie, făcând din noi un popor ales al Său, dreptcredincios și statornic în rânduielile moșilor și strămoșilor noștri”, scrie ierarhul.

Recunoștință pentru continuarea proiectelor eparhiale

În ultima parte a pastoralei, Preasfinția Sa enumeră și principalele proiecte desfășurate în eparhie: oferirea gratuită a Catehismului Ortodox fiecărei familii, publicarea unei cărți de rugăciuni pentru cei în suferință și în boală, oferită gratuit spitalelor din eparhie, realizarea icoanei „Maica Domnului – Protectoarea Maramureșului”, marcând faptul că Parlamentul României a instituit Ziua Maramureșului (15 august), continuarea finisajelor exterioare și a picturii în frescă a Catedralei Episcopale din Baia Mare, continuarea activității la Centrul Rezidențial „Bunul Samarinean” din Coroieni și dezvoltarea activităților cu tineretul prin proiectul eparhial „Cercetașii Maramureșului – Regele Mihai I al României”, pe care îl prezintă ca o școală unde copiii și tinerii învață să își exerseze valorile în viața cotidiană.

Ierarhul le mulțumește tuturor celor implicați în realizarea și sprijinirea acestor proiecte.

„Încredințându-vă Pruncului Născut în Peștera Betleemului, ocrotirii Sfintei Sale Maici și bucuriei pe care ea a trăit-o la Nașterea Fiului ei, vă îmbrățișăm cu părintească dragoste!” încheie Preasfințitul Părinte Iustin.

Foto credit: Episcopia Maramureșului și Sătmarului / Arhid. Vasile Pop