PS Ioan Casian: Ziua Canadei, prilej de recunoștință pentru darul libertății, al păcii și al conviețuirii armonioase

Preasfințitul Părinte Ioan Casian, Episcopul Ortodox Român al Canadei, a transmis un mesaj cu prilejul zilei de 1 iulie, Ziua Națională a Canadei.

Părintele Episcop Ioan Casian apreciază momentul ca pe un „un prilej de recunoștință pentru darul libertății, al păcii și al conviețuirii armonioase, întărind în fiecare dintre noi dorința de a contribui, prin credință și fapte bune, la zidirea unei societăți mai drepte, mai unite și mai spirituale”.

Ierarhul român adresează urări de bine tuturor credincioșilor din episcopie, precum și tuturor canadienilor.

„Fie ca această zi de sărbătoare națională să fie un prilej de recunoștință pentru darul libertății, al păcii și al conviețuirii armonioase, întărind în fiecare dintre noi dorința de a contribui, prin credință și fapte bune, la zidirea unei societăți mai drepte, mai unite și mai spirituale”, transmite ierarhul.

„În vremurile pe care le trăim, marcate de numeroase provocări, de neliniști și de nevoia tot mai mare de solidaritate și înțelegere între oameni, să ne păstrăm neclintită credința în Dumnezeu, să cultivăm iubirea față de aproapele și să lucrăm împreună pentru binele comun, în respect, responsabilitate și speranță”, mai afirmă Preasfinția Sa.

Confederația Canadiană s-a înființat prin Actul Americii de Nord Britanice din 1867, iar ziua națională a fost instituită în 1868.

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Foto credit: Facebook / Episcopia Canadei