Protoieria Moinești: Copiii cu nevoi speciale, părinții și asistenții lor maternali s-au rugat sfinților tămăduitori

Protoieria Moinești a organizat, în perioada 15–16 martie, un eveniment dedicat părinților și asistenților maternali care au în îngrijire copii și tineri cu nevoi speciale.

Familiile s-au rugat, împreună cu părinții din protoierie, la Sfântul Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon și la Sfinții Mucenici Epictet și Astion, ale căror sfinte moaște au fost aduse spre închinare la Biserica „Izvorul Tămăduirii” din Dărmănești, județul Bacău.

La întâlnire au participat rasofora Miriam Dascălu, psiholingvist și formator pentru persoane cu dizabilități la Fundația „Episcop Melchisedec Ștefănescu” din Roman și cadrele didactice de la Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr. 2 din Comănești, județul Bacău.

Îngerii au uneori chip de copii cu nevoi speciale

„Sunt niște copii speciali, al căror creier funcționează diferit. Sunt copiii noștri, mântuirea noastră, copiii lui Hristos. În multe evanghelii se vorbește despre vindecarea celor bolnavi, despre «oaia cea pierdută» pentru care pleacă Hristos să o găsească, lăsându-le pe toate celelalte”, a transmis rasofora Miriam Dascălu.

`Hristos a venit mai întâi pentru cei singuri, pentru cei bolnavi, pentru cei marginalizați, pentru cei obosiți. Și da, aceștia sunt copiii noștri. Nu doar crucea părinților lor, ci binecuvântarea, scara prin care li se dă o «porție mare de har».”

„Am trăit multă bucurie rugându-mă cu și pentru acești copii. Sincer, au fost atât de cuminți și de sinceri în inocenta lor, în jocul de-a marionetele. Prin joc ii putem învăța multe, este terapia cea mai eficace”, a spus rasofora.

„Este greu să îi spui un cuvânt unei mame care nu are diagnostic clar la copil, sau care nu știe unde să meargă la un terapeut, sau care nu știe cum să mai ducă nu»-ul copilului său. Când nu mai știm ce să facem, să vorbim Maicii Domnului despre copii. Biserica este locul unde încercăm să vindecăm rănile. Împărtășania acestor copii este esențială.”

„Îngerul nu are chipul pe care noi ne așteptăm să îl aibă, el poate fi chiar și în trupul plăpând, suferind. Pentru că și acel chip este chipul lui Hristos. Să îi urmăm Domnului lăsând copiii aceștia să vină la El pentru mântuirea noastră, a tuturor”, a mai transmis maica Miriam Dascălu.

O întâlnire vindecătoare și dătătoare de pace

„Seminarul de vineri seară, coordonat de maica Miriam, a venit în sprijinul părinților și asistenților maternali cu informații despre modul de abordare și de gestionare a situațiilor de criză, dar și cu modalități de rutină zilnică în cadrul familiei, în comunitate și în școală”, a explicat Cristina Violeta Taraș, profesor psihopedagogie specială.

„Schimbul de experiență s-a finalizat sâmbătă într-un mod inedit. Copiii au participat la slujbă alături de părinți, profesori și comunitatea parohiei, apoi s-au împărtășit, au servit gustări, fructe și dulciuri, iar teatrul de păpuși pus în scenă de maica Miriam în mijlocul bisericii a îmbinat perfect toate ingredientele necesare pentru a ne modela sufletul și mintea.”

„Toleranța, iubirea, bunătatea, empatia și educația, s-au simțit extraordinar de plăcut în Casa Domnului”, a încheiat cadrul didactic.

„În numele tuturor părinților, vă mulțumesc din suflet pentru aceste două minunate zile”, a transmis Lenuța M., mama unuia dintre copiii participanți.

„Pentru multe mame, aceasta a fost prima dată când au participat la «o întâlnire a mamelor speciale». Au fost foarte încântate. Sperăm ca aceste întâlniri să se mai repete, chiar și pe alte teme. Am vorbit cu mame, care mi-au spus că nu se așteptau să-i vadă pe copii atât de liniștiți. A fost minunat! Am ajuns acasă cu o liniște pe care nu am mai simțit-o de mult!”

Activitățile, realizate prin implicarea părintelui protopop Costel Mareș, au făcut parte din calendarul eparhial de evenimente pentru anul 2024, declarat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române ca Anul Omagial al pastorației și îngrijirii bolnavilor și Anul Comemorativ al tuturor sfinților tămăduitori fără de arginți.

Foto credit: Protoieria Moinești

