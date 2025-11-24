Profesorii de Religie din București organizează un simpozion despre educația religioasă în contextul globalizării

Asociația Profesorilor de Religie din Capitală organizează miercuri, la Colegiul Național „Sfântul Sava”, Simpozionul Național „Educația religioasă în contextul globalizării”.

Ajuns la cea de-a doua ediție, simpozionul are ca temă „Educația religioasă în Anul centenar al Patriarhiei Române”.

Evenimentul îi are ca invitați pe părintele profesor Constantin Coman și pe profesorul Constantin Cucoș, considerați două dintre cele mai importante voci academice în domeniul teologiei și pedagogiei religioase.

Profesorii universitari vor susține prelegeri despre misiunea educației religioase într-o societate globalizată și rolul ei în formarea tinerilor.

Simpozionul, desfășurat între orele 15:00–19:00 în sala de festivități a colegiului, își propune „realizarea unui schimb de experiență și de bune practici între participanți, precum și dezvoltarea unui cadru conceptual și practic care să consolideze legăturile dintre profesori și elevi”.

Foto credit: Arhiva Basilica.ro