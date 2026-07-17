Prima întâlnire pastorală a IPS Antonie cu preoții din Chișinău: Oamenii au nevoie să găsească Biserica aproape de ei

Mitropolitul Antonie al Basarabiei a avut joi prima întâlnire pastorală cu preoții din Protopopiatul Chișinău. „Oamenii au nevoie să găsească Biserica aproape de ei: în școli, în spitale, în centrele sociale, în instituțiile publice, în dialogul cu lumea culturii și a educației”, i-a îndemnat Înaltpreasfinția Sa pe clerici.

Întâlnirea a început cu oficierea Sfintei Liturghii în Parohia „Sf. Cuv. Serafim de Sarov și Sf. Ier. Spiridon” din Chișinău, Republica Moldova.

În cadrul slujbei au fost înălțate rugăciuni pentru pace, pentru unitatea Bisericii, pentru încetarea războaielor și a dezbinărilor, pentru cei aflați în suferință, precum și pentru binecuvântarea tuturor celor care slujesc și mărturisesc credința ortodoxă.

Oamenii caută în Biserică liniște sufletească

Mitropolitul Antonie a subliniat că misiunea Bisericii începe prin convertirea propriei inimi și continuă prin slujirea jertfelnică a aproapelui.

„Fiecare creștin are nevoie să întâlnească un preot care se roagă, ascultă și înțelege nevoia sa duhovnicească. Oamenii caută în Biserică liniște sufletească, adevăr și împlinire. De aceea, cea mai puternică predică rămâne viața trăită în Hristos”.

Înaltpreasfinția Sa a arătat că fiecare parohie este chemată să devină un spațiu al comuniunii și al dragostei: „Preotul este chemat să cunoască bucuriile și încercările oamenilor pe care îi păstorește. Când păstorul merge înaintea turmei sale, comunitatea capătă încredere și o direcție sănătoasă, iar lucrarea lui Dumnezeu rodește firesc”.

Misiunea începe la Sfântul Altar

După Sfânta Liturghie, credincioșii din epahie l-au felicitat pe Înaltpreasfințitul Părinte Antonie pentru alegerea și întronizarea în demnitatea de Întâistătător al Mitropoliei Basarabiei.

Ulterior, ierarhul a prezidat ședința de lucru a Protopopiatului Chișinău. În deschiderea întâlnirii, Înaltpreasfinția Sa le-a mulțumit preoților pentru statornicia cu care și-au împlinit slujirea în comunitățile lor, pentru răbdarea și demnitatea arătate în fața dificultăților și pentru fidelitatea față de împlinirea Evangheliei.

Adresându-se clerului, Mitropolitul Antonie a evidențiat importanța unei prezențe pastorale active în mijlocul societății: „Misiunea noastră începe la Sfântul Altar, dar continuă oriunde omul caută un cuvânt de adevăr și un sprijin”.

Să păstrăm unitatea dintre noi

Înaltpreasfinția Sa i-a îndemnat pe preoți să cultive comuniunea dintre parohii, colaborarea cu instituțiile locale și implicarea în proiecte educaționale, culturale și social-filantropice, subliniind că viața Bisericii se întărește prin lucrarea comună a clerului și a credincioșilor.

„Atunci când ne așezăm întreaga osteneală înaintea lui Dumnezeu, El binecuvântează ceea ce facem și deschide drum acolo unde omul vede numai limite. Să avem încredere în lucrarea Duhului Sfânt și să păstrăm unitatea dintre noi, pentru că prin această unitate se întărește mărturia Bisericii”.

În continuare, părintele protoiereu Serafim Banari a prezentat raportul privind activitatea Protopopiatului Chișinău, evidențiind principalele proiecte pastoral-misionare, culturale și administrative desfășurate în ultima perioadă și direcțiile de dezvoltare pentru trimestrul următor.

Ședința s-a încheiat cu un dialog între ierarh și clericii prezenți, în cadrul căruia au fost analizate aspecte ale vieții pastorale, administrative și misionare din parohii, precum și modalități de consolidare a activității Bisericii Ortodoxe Române în municipiul Chișinău și în localitățile din împrejurimi.

Foto credit: Mitropolia Basarabiei