Prima femeie comandant a Spitalului Militar Central a vorbit despre cariera aleasă, considerată specifică bărbaților

Prima femeie comandant a Spitalului Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila” din București, general maior medic conf. univ. dr. Florentina Ioniță-Radu, a vorbit miercuri despre opțiunea sa pentru o profesie considerată specifică bărbaților.

„Aproape un an de zile mi-a trebuit să-i conving (pe părinți – n.red.) că vreau să fac o profesie care era eminamente a bărbaților. A fost greu, dar am reușit până la urmă”, a mărturisit medicul militar. „De la 18 ani sunt la armată. Am ales acest lucru și nu regret, din contră, sunt mândră că am făcut medicină militară.”

„Și cred că, alături de colegele mele, am modificat concepția despre medicina militară și am schimbat foarte multe lucruri. Sunt prima femeie comandantă a Spitalului Militar Central, prima femeie general din medicina militară, lucruri care mă onorează și care m-au obligat și mă obligă în continuare”, a adăugat conf. univ. dr. Florentina Ioniță-Radu.

„Mă duc în fiecare zi cu plăcere la spital, plec de la spital, nu sunt obosită și mă gândesc că poate n-am muncit destul și trebuia să muncesc mai mult. Deci ceea ce fac fac cu plăcere și cred că acesta este lucrul care definește o profesie în care te simți împlinită: faptul că faci un lucru cu plăcere. Mi-e drag să stau cu pacienții mei”, a mai afirmat comandanta Spitalului Militar Central din Capitală.

Conf. univ. dr. Florentina Ioniță-Radu a făcut aceste mărturisiri în cadrul unui eveniment dedicat Zilei Internaționale a Femeii de către Academia Oamenilor de Știință din România (AOSR). Întâlnirea s-a intitulat „Valențele feminității. Conferința Știință și Cultură”.

Au mai vorbit: prof. univ. dr. Verginia Vedinaș, de la Facultatea de Drept a Universității București, și Claudia Nicolae, Directorul general al Agenției Naționale de Presă Agerpres, care și-au evocat mentorii; prof. univ. dr. Larisa Ivașcu de la Universitatea Politehnica Timișoara; conf. univ. dr. Mireille Rădoi, director general la Biblioteca Centrală Universitară „Carol I”, și Ramona Mezei, director general la Biblioteca Metropolitană București.

Conferința a fost moderată de prof. universitar dr. ing. Adrian Alexandru Badea, președintele AOSR, și prof. univ. dr. Doina Banciu, vicepreședinte AOSR.

Foto credit: Agerpres / Cristian Nistor

Urmărește-ne pe Telegram: t.me/basilicanews