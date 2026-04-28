O preoteasă din Iași a vorbit la Alba Iulia despre „frumusețea uitată a vieții” și bucuria comuniunii

Doamna preoteasă Irina Mîncă din Iași, membră a Grupului internațional de preotese „Sfânta Nona”, a susținut, la prima întrunire a Grupului de preotese „Sf. Cuv. Filotimia” din Arhiepiscopia Alba Iuliei, o prelegere despre redescoperirea bucuriei ca miez al vieții creștine.

Intitulată „Despre frumusețea uitată a vieții. Bucuria lui «a fi» și «a dărui» în comuniunea dintre preotese”, prezentarea a propus o reflecție pornind de la texte biblice. Doamna preoteasă a subliniat că bucuria este o realitate centrală a Evangheliei, amintind frecvența acestui cuvânt în Scriptură.

În același timp, au fost evocate provocările specifice vieții de preoteasă: programul încărcat, responsabilitățile familiale și parohiale, presiunea socială sau neîmplinirea unor nevoi de bază. Acestea pot conduce la pierderea „esențialului vieții” și la diminuarea bucuriei.

Repere pentru revigorarea sufletească

Prelegerea a conturat mai multe repere pentru redobândirea stării de bine: întâlnirea cu persoane care împărtășesc aceleași trăiri și provocări, relația personală cu Hristos, participarea la viața liturgică a Bisericii și practicarea recunoștinței.

În acest context, doamna preoteasă Irina Mîncă a amintit că „bucuria împărtășită se înmulțește”, iar suferința împărtășită se diminuează.

Un accent aparte a fost pus pe comuniunea dintre preotese, prezentată ca spațiu de sprijin, „depresurizare” și revigorare sufletească, dar și pe modelul vieții sfintelor femei, ca îndemn la dăruire.

La final, a fost prezentată activitatea Grupului de preotese „Sfânta Nona”, care reunește peste o mie de preotese din țară și din diaspora, organizând întâlniri lunare online și reuniuni anuale internaționale.

Mesajul central al intervenției a fost sintetizat prin cuvintele evanghelice: „În dar ați luat, în dar să dați”, ca invitație la trăirea bucuriei prin comuniune și dăruire.

Foto credit: Radio Reîntregirea / Diac. Ștefan Bretoiu