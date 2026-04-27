Arhiepiscopul Irineu a binecuvântat prima întrunire a Grupului de preotese din Arhiepiscopia Alba Iuliei

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, a binecuvântat duminică prima întrunire a grupului de preotese din Arhiepiscopia Alba Iuliei.

„Grupul de preotese «Sfânta Cuvioasă Filotimia», recent înființat în Arhiepiscopia Alba Iuliei, este o chemare la comuniune, slujire și responsabilitate în lucrarea Bisericii. Alături de preoții noștri, doamnele preotese sunt implicate în misiunea parohiei și în viața comunității, oferindu-și mereu sprijinul celor aflați în nevoie”, a subliniat Părintele Arhiepiscop Irineu.

„În societatea de astăzi este mare nevoie de femei și mame credincioase, care, prin propriul lor exemplu, consolidează instituția familiei creștine, atacată de ideologiile veacului. Ne dorim ca preotul, preoteasa și copiii lor să constituie o mărturie vie de iubire și jertfă, inspirând noile generații spre asumarea vieții de familie în duh creștin.”

Mesajul a fost transmis în cadrul Sf. Liturghii oficiată de ierarh la Mănăstirea „Hristos Pantocrator” din Alba Iulia.

Inspirație de la sfintele românce

Înaltpreasfinția Sa a enumerat virtuțile sfintelor românce recent canonizate, mai ales că în Duminica Mironosițelor din acest an Biserica Ortodoxă Română a cinstit pentru prima dată și Soborul Sfintelor Femei Românce.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de către Corul Grupului de preotese „Sfânta Filotimia”, condus de către preoteasa Ileana Cioara din parohia Cetea, protopopiatul Alba Iulia.

Lucrările primei întruniri a Grupului de preotese „Sfânta Cuvioasă Filotimia” din Arhiepiscopia Alba Iuliei s-au desfășurat în a doua parte a zilei la Căminul Bisericesc „Peregrinus” din Alba Iulia, sub titlul „Preoteasa pe urmele Femeilor Mironosițe: credință, curaj și dăruire”.

Activitățile au fost coordonate de membre ale Grupului internațional de preotese „Sfânta Nona”.

Prelegere duhovnicească și ateliere de dezvoltare personală

Doamna preoteasă Irina Mîncă din Iași a susținut prelegerea „Despre frumusețea uitată a vieții. Bucuria lui «a fi» și «a dărui» în comuniunea dintre preotese”.

Prelegerea a fost urmată de atelierul „«Cine ne va prăvăli piatra?» Despre încercările și bucuriile vieții de preoteasă”, coordonat de doamna preoteasă Laura Crăciun din Iași, care a avut ca scop transformarea provocărilor vieții în oportunități.

Al doilea atelier al zilei, intitulat „«De ce-L căutați pe Cel viu între cei morți?» Despre congruență și discernământ pe Cale”, a fost susținut de doamna preoteasă Dumitrina Gazzi din Iași. Preotesele din Arhiepiscopia Alba Iuliei au fost invitate să participe la un exercițiu de conștientizare a relațiilor personale.

La final, preoteasa Oana Andone din parohia Abuș, protopopiatul Târnăveni, a oferit un moment muzical-artistic.

Despre grupul preoteselor din eparhie

Întrunirea a fost organizată de Arhiepiscopia Alba Iuliei în colaborare cu Radio Reîntregirea, Căminul Bisericesc „Peregrinus” din Alba Iulia și Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia și prin implicarea parohiilor Acmariu, Șugag I, Moșuni, Tăureni, Mereteu, Morăreni și Beldiu, din județele Alba și Mureș.

Grupul de preotese din Arhiepiscopia Alba Iuliei a fost înființat la începutul anului 2026, cu binecuvântarea și purtarea de grijă a Părintelui Arhiepiscop Irineu.

Grupul a fost așezat sub ocrotirea Sfintei Filotimia de la Râmeț, care a oferit un chip desăvârșit al femeii ancorate în viața duhovnicească. Scopul grupului este de ghida transformarea interioară și misiunea preoteselor din eparhie.

Foto credit: Radio Reîntregirea / Diac. Ștefan Bretoiu