Preot ortodox din SUA documentează ortodoxia din București printr-un scurt-metraj

Părintele Panayiotis Papageorgiou, preot ortodox american de origine cipriotă, a vizitat în această vară Capitala României împreună cu fiul său, Efstratios Papageorgiou, în cadrul unui proiect de documentare a Ortodoxiei în Estul Europei.

Tatăl și fiul au înființat în SUA o mică organizație non-profit, Trisagion Films, care produce materiale video pe teme de credință ortodoxă.

Seria de scurt-metraje din cadrul proiectului se intitulează „Neither Here Nor in Jerusalem” („Nici aici, nici la Ierusalim”), iar episodul dedicat Bucureștilor este cel de al șaselea.

Protagoniștii au vizitat mănăstirile Radu Vodă și Antim din București, Catedrala Patriarhală, Biserica Bucur Ciobanul, în jurul căreia s-au întemeiat Bucureștii. Ei au ajuns și la Mănăstirea Cernica, unde s-au recules la mormântul Părintelui Dumitru Stăniloae.

O destinație importantă pe traseu a fost și Paraclisul Catedralei Naționale, unde au fost profund mișcați de credincioșii veniți să ceară binecuvântare de la oaspete, pentru că l-au văzut purtând strai preoțesc.

„Românii sunt cu adevărat un popor cucernic, cu o mare smerenie”, comentează naratorul Efstratios Papageorgiou în film.

Documentarul prezintă principalele date de referință despre Biserica Ortodoxă Română: patronajul Sfântului Apostol Andrei, dobândirea autocefaliei în 1885 și transformarea în patriarhie în 1925.

Președintele Trisagion Films, Părintele Panayiotis Papageorgiou, este doctor în teologie și slujește în apropiere de Atlanta, în statul american Georgia. Fiul său, Efstratios Papageorgiou, este specialist în fotografie și imagine video.

Înainte de a ajunge la București, cei doi au filmat la Sofia, iar din România au plecat spre Serbia și Kosovo.

Foto credit: Arhiva Ziarul Lumina (Biserica Bucur Ciobanul)