Poliția Română: Sfaturi esențiale de securitate pentru dispozitivele mobile

Ministerul Afacerilor Interne a publicat un scurt ghid cu sfaturi esențiale pentru protejarea dispozitivele mobile.

Autoritățile recomandă ca software-ul dispozitivului și aplicații să fie permanent actualizate. De asemenea, telefonul trebuie să fie protejat de un cod pin, o parolă complexă sau de securitatea biometrică.

O altă recomandare se referă la utilizarea rețelelor publice de wi-fi gratuit, când telefonul este conectat la o astfel de rețea este indicată evitarea folosirii datelor sensibile. „Folosiți o soluție de tip VPN în acest caz” îndeamnă instituția.

Printre recomandări se mai numără folosirea funcției de localizare și blocare de la distanță a dispozitivului; instalarea aplicațiilor numai din magazinele oficiale și evitarea piratării; precauție la primirea unor linkuri și atașamente pe telefon și scanarea acestora cu un antivirus înainte de a le accesa.

„Este esențial să fiți atenți la securitatea datelor voastre în mediul digital! Păstrându-vă informați și respectând aceste sfaturi, puteți proteja cu succes datele de pe dispozitivele mobile. Este esențial să fiți proactivi pentru a preveni potențialele amenințări care vizează dispozitivele mobile”, îndeamnă Ministerul Afacerilor Interne.

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