41 de absolvenți ai Școlii Postliceale Sanitare din Roman au depus Jurământul asistentului medical

Un număr de 41 de absolvenți ai Școlii Postliceale Sanitare din cadrul Liceului Teologic „Episcop Melchisedec” din Roman au depus Jurământul asistentului medical la cursul festiv al promoției 2026, organizat în curtea Fundației „Episcop Melchisedec”.

Evenimentul a început cu o slujbă de mulțumire Te Deum oficiată de Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului.

Absolvenții provin din cele două clase ale școlii postliceale sanitare și au fost coordonați de diriginții lor, monahia Irina Chirițoiu și biologul Mihaela Marele.

Activitatea a fost moderată de Arhim. Andrei Ioniță, profesor de medicină generală al elevilor de învățământ postliceal sanitar.

Îndemn pentru slujirea aproapelui

În mesajul adresat absolvenților, Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul a vorbit despre responsabilitatea celor care aleg să lucreze în domeniul medical.

„A venit vremea să vă încununați roadele învățăturii, așa că vă dorim ca mâinile dumneavoastră să fie mâinile prelungite ale milei lui Dumnezeu, prin care să vină și sănătatea. Vă felicităm pe cei ce v-ați ostenit la educarea acestei promoții de absolvenți, care ați oferit din știința cea bună, cultivând sămânța primită de dumneavoastră de la învățătorii de dinainte”, le-a spus Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul absolvenților.

Ierarhul a subliniat că viitorii asistenți medicali sunt chemați să îi ajute pe cei aflați în suferință și să privească fiecare pacient ca persoană purtătoare a chipului lui Dumnezeu.

Elevii promoției 2026 vor susține, în perioada 10-19 august, examenul de certificare a competențelor profesionale.

Școala postliceală sanitară din cadrul Liceului Teologic „Episcop Melchisedec” din Roman a fost înființată în anul 2014, pentru pregătirea de personal calificat în domeniul medical.

Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului