Patruzeci și cinci de adolescente au participat la o tabără de formare duhovnicească la Schitul Oașa Mare

Patruzeci și cinci de adolescente din mai multe zone ale țării au participat, în perioada 6-12 iulie, la o tabără de formare duhovnicească organizată la Schitul „Sfântul Gheorghe Pelerinul” de pe Vârful Oașa Mare.

Programul taberei a inclus rugăciune, participarea la slujbele schitului, activități educative și recreative, drumeții, jocuri de cunoaștere și seri de muzică folk.

Fiecare zi a început și s-a încheiat cu rugăciune, iar participantele au avut ocazia să descopere viața duhovnicească într-un cadru natural liniștit.

Despre credință și adolescență

În cadrul programului, Ierom. Avraam Iancu, preot slujitor al schitului, a susținut o întâlnire duhovnicească în care au fost abordate teme precum rolul duhovnicului, Sfânta Spovedanie, prietenia autentică, relația cu părinții, iubirea și discernământul.

Adolescentele au participat și la o conferință susținută de Arhid. conf. univ. dr. Răzvan Brudiu, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, despre provocările mediului online și ale rețelelor sociale. Discuțiile au vizat dependența digitală, căutarea validării în spațiul virtual și dificultatea construirii unor relații autentice.

Dimensiunea taberei a fost completată de sesiuni de dezvoltare personală, autocunoaștere, comunicare și spirit de echipă, coordonate de prof. Carmen Jinariu de la Colegiul Național „Octavian Goga” din Sibiu și de Organizația Tinerilor din Sibiu.

Activitățile au urmărit apropierea adolescentelor de valorile credinței, dezvoltarea relațiilor autentice și cultivarea echilibrului personal.

Mărturiile tinerelor

La finalul taberei, participantele au vorbit despre experiența trăită la Schitul Oașa Mare și despre felul în care activitățile le-au ajutat să înțeleagă mai bine rolul rugăciunii, al prieteniei și al vieții duhovnicești.

„A fost o experiență care m-a marcat profund. ​Cel mai mult mi-a atins sufletul liniștea profundă a naturii. De asemenea m-au impresionat dragostea, buna înțelegere a măicuțelor, rânduiala cu toate ascultările de la mănăstire și nu în ultimul rănd, frumusețea slujbelor mănăstirești. ​În aceste zile, am descoperit despre mine că pot să mă bucur de momentele de liniște și fără telefon și că ar trebui să apreciez mai mult viața în familia mea”, a transmis Ana Maria Daria Ștefan, din Buzău.

„Am simțit că L-am cunoscut mai bine pe Dumnezeu de fiecare dată când mergeam la Sfânta Liturghie și nu numai atunci, ci și zi de zi. Dumnezeu ne învață să iubim, iar în această tabără am simțit că iubesc și că sunt iubită. Număr zilele până la tabăra de anul viitor”, a spus Nectaria Melinte, din județul Sibiu.

„Sunt experiențe care nu pot fi descrise în câteva cuvinte, iar această tabără este una dintre ele. Am venit cu emoții și fără să știu exact la ce să mă aștept, iar acum plec cu sufletul plin. În aceste zile am cunoscut oameni minunați, am legat prietenii sincere, am râs, am plâns și am trăit momente pe care le voi purta mereu în inimă”, a mărturisit Iustina Popescu, din Târgul Jiu.

Foto credit: Mitropolia Ardealului