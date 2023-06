Parlamentul European: Federația Filantropia a participat la o conferință despre sprijinul acordat vârstnicilor

Miercuri s-a încheiat, la Parlamentul European, un eveniment dedicat măsurilor de sprijin pentru vârstnici. Întrunirea a reunit 30 de reprezentanți ai organizațiilor membre ale Federației Filantropia a Patriarhiei Române, europarlamentari români și reprezentanți ai organismelor decizionale europene.

Conferința „Care for Elderly, a Priority for the European Union”, a fost organizată și găzduită de Europarlamentarul Maria Grapini în perioada 26-28 iunie. Participanții au dezbătut aspecte actuale ale politicilor publice de sprijin pentru persoanele vârstnice.

Europarlamentarul Maria Grapini a prezentat programele de sprijin pentru persoanele vârstnice din UE, iar Pr. Ionut Tutea, consilier social al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a prezentat activitatea Federației Filantropia în contextul larg al implicării Bisericii Ortodoxe Române în domeniul social.

Printre vorbitori s-a numărat și Pr. Ilarion Mâță, consilier social al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, care a susținut prezentarea „Îmbătrânirea în România, îngrijire de lungă durată prin Federația Filantropia a Patriarhiei Române”.

ES Andreea Păstârnac, Ambasadoarea României în Regatul Belgiei, a subliniat buna colaborare a ambasadei cu parohiile și asociațiile românești din această țară.

Strategia europeană în domeniul îngrijirii bătrânilor și Recomandarea Consiliului UE privind accesul la servicii de îngrijire de lungă durată la prețuri accesibile au fost prezentate de ES Ragnar Horn, de la Comisia Europeană.

„Poziția oficialilor ONU este că persoanele în vârstă trebuie tratate ca persoane vulnerabile și trebuie să avem măsuri clare de incluziune și de asigurare a calității vieții acestora pentru că sunt persoane extrem de importante pentru fiecare dintre noi!”, a declarat, la sfârșitul conferinței, eurodeputatul Maria Grapini.

Cu prilejul deplasării la Bruxelles, reprezentanții Federației Filantropia au avut și o întâlnire de lucru cu reprezentanți ai Federației Eurodiaconia, organizație care reunește ONG-uri creștine din întreaga Europă.

Au fost prezentate prioritățile strategice de dezvoltare și accesare a fondurilor UE și identificate modalități practice de colaborare la nivel transnațional în folosul persoanelor aflate în dificultate.

„Evenimentul a fost de un real folos pentru Federația Filantropia, aflată într-un plin proces de dezvoltare organizațională, informațiile prezentate cu această ocazie constituind un bun punct de plecare pentru proiecte viitoare”, transmit reprezentanții Federației Filantropia pe Facebook.

Dacă în 1990, persoanele în vârstă de 60 de ani și peste, reprezentau 10,3% din totalul populației României, pentru anul 2080 se preconizează un procent de peste 21,8%. Principalele cauze ale îmbătrânirii populației din România sunt declinul natalității și migrația forței de muncă.

Foto credit: Facebook / Federația Filantropia