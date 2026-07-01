Părintele George Remete a lansat noile volume din seria „Opere Complete” la Alba Iulia

Părintele profesor George Remete a lansat luni, la Alba Iulia, volumele patru și cinci din seria „Opere Complete”.

Evenimentul, desfășurat la Sala „Atrium Centurionum” a Consiliului Județean Alba, a fost moderat de prof. Teodora Popescu, directorul Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat din cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. La manifestare au participat profesori de teologie, clerici, elevi seminariști, studenți și reprezentanți ai autorităților locale și județene.

În deschiderea prezentărilor, părintele conferențiar Oliviu Botoi, consilier cultural al Arhiepiscopiei Alba Iuliei și director al Departamentului de Teologie Ortodoxă, a evidențiat contribuția teologică și filosofică a părintelui George Remete, considerat una dintre personalitățile de referință ale teologiei românești contemporane.

Au mai luat cuvântul părinții profesori Mihai Himcinschi și Lucian D. Colda, precum și președintele Consiliului Județean Alba, Ion Dumitrel, care au apreciat activitatea științifică și editorială a autorului.

Autorul volumelor, părintele George Remete, a prezentat noile apariții editoriale și a subliniat că „seria Opere Complete reprezintă apogeul activității mele științifice”.

Opere Complete

Primele trei volume ale colecției au fost lansate în 29 ianuarie, cu prilejul Zilelor Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia.

Părintele profesor George Remete este membru corespondent al Academiei Române din februarie 2025 și a fost cadru didactic al Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia în perioada 1992–2019.

Vezi și:

Foto credit: Arhiepiscopia Alba Iuliei