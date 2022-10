O conferință de muzicologie bizantină va avea loc la Universitatea Națională de Muzică din București

Profesorul grec Emmanouil Giannopoulos de la Universitatea Aristotel din Salonic va susține miercuri, de la ora 19:00, o conferință de muzicologie bizantină la Universitatea Națională de Muzică din București (UNMB).

Conferința are tema „The two famous protopsaltes: Panagiotes Halatzoglou and his student Ioannes (†1770)”.

Evenimentul se va desfășura în Sala de Vizionări a corpului Mediatecă din clădirea Conservatorului bucureștean.

Întâlnirea este organizată de Departamentul de Relații Internaționale al UNMB, prin programul Erasmus+.

Conferința va aduce în atenția specialiștilor în domeniu (muzicologi, cercetători, interpreți) aspecte inedite referitoare la opera și biografiile celor doi muzicieni ecleziastici de limbă greacă, precursori ai Noii Metode de notație a muzicii bizantine, informează Universitatea Națională de Muzică din București.

Evenimentul se va încheia cu posibilitatea participanților de a interpreta, sub conducerea lui Emmanouil Giannopoulos câteva compoziții ale lui Panagiotes Halatzoglu și ale studentului acestuia, Ioannes.

Conferința se va ține în limba engleză. Pentru mai multe informații puteți contacta Biroul ERASMUS+ al UNMB.

Sursă foto: info3d.ro