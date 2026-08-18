Noua biserică din Șiștești a fost sfințită de Episcopul Iustin: O ctitorie pentru veșnicie

Noua biserică a Parohiei din Șiștești, județul Maramureș, a fost sfințită duminică, în urma unui efort de 14 ani al comunității. Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, a descris lăcașul de cult drept „o ctitorie pentru veșnicie”.

Cu acest prilej, biserica a primit hramurile Adormirea Maicii Domnului, Sfântul Apostol Andrei și Sfântul Mare Mucenic Gheorghe. Potrivit documentului de sfințire, lăcașul de cult are 33 de metri lungime, 18 metri lățime și 27,5 metri înălțime și este construit în stil neo-românesc.

Bucuria de a fi împreună

Episcopul Maramureșului și Sătmarului a evocat istoria recentă a comunității ortodoxe din Șișești și parcursul construirii noii biserici, început în anul 2012. Lucrările au fost continuate de comunitatea parohială și de preoții Octavian Ioan Andreica și Iuliu Gabriel Chiuzbăian, care au păstorit în această perioadă.

Preasfințitul Părinte Iustin a evidențiat sprijinul acordat comunității pe parcursul construirii lăcașului.

„Am fost, pe tot parcursul lucrărilor, prezent în viața lor. Autoritățile locale au sprijinit, au oferit acest loc, peste 4.000 de metri pătrați, și este un punct în care Dumnezeu, prin lucrarea Duhului Sfânt și rugăciunile rostite, va coborî și se va sălășlui în Sfântul Altar și în biserica aceasta”.

Părintele arhimandrit Casian Filip, vicar eparhial și originar din localitate, a vorbit despre semnificația momentului pentru comunitatea din Șișești: „Se bucură de un lucru pe care numai Bunul Dumnezeu îl poate dărui oamenilor cu suflet mare: sfințirea bisericii și întâlnirea cu fiii satului și bucuria de a fi împreună”.

Un vis împlinit

Actualul părinte paroh Iuliu Gabriel Chiuzbăian a subliniat că sfințirea reprezintă împlinirea unui efort îndelungat al credincioșilor și binefăcătorilor.

„După 14 ani de rodnică osteneală, jertfă și rugăciune, credincioșii se bucură de momentul în care biserica este înveșmântată în veșmântul târnosirii. Comunitatea noastră parohială vede un vis împlinit”.

La final, preoții Iuliu Gabriel Chiuzbăian și Octavian Ioan Andreica au primit „Crucea Voievodală Maramureșeană”, cea mai înaltă distincție a Episcopiei Maramureșului și Sătmarului.

Primarul comunei Șișești, Ioan Mircea Tentiș, a primit Medalia „Justinian Arhiepiscopul”, iar Consiliul Parohial și mai mulți binefăcători ai bisericii au fost distinși cu Medalia „Preot Nicolae Gherman”.

Comuna Șișești are o populație de aproximativ 1.600 de locuitori, dintre care 53% se declară creștini ortodocși.

Foto credit: Facebook / Episcopia Maramureșului și Sătmarului